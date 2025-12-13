Un ídolo de Boca pidió a gritos la contratación de Miguel Borja: “Se fue maltratado de River”

La simple declaración de Miguel Ángel Borja repercutió tanto en River como en Boca. El colombiano, que será futbolista del Millonario hasta el 31 de diciembre, no descartó ponerse la del Xeneize en un futuro, algo que hizo ruido en Brandsen 805 debido a las intenciones del club de contratar a un extranjero.

Quien no tuvo dudas a la hora de referirse al ex Junior fue Alberto Márcico. El ídolo del club de la Ribera, en diálogo con FM Delta, habló maravillas del oriundo de Tierralta y se pronunció a favor ante la posibilidad de contratarlo, ya que lo considera necesario para el futuro futbolístico del equipo.

“Lo pedí hace rato, había hablado con Román hace como cuatro años y me preguntó: ‘Entre Roger Martínez y Borja, ¿cuál te gusta Beto?’. Y yo le dije Borja“, confesó Márcico y agregó: “Él juega dentro del área, no va más allá de los vértices, y Boca necesita eso, un goleador de ese nivel“.

Además, el Beto dejó en claro que el factor anímico puede jugarle muy a favor al delantero: “Se fue maltratado de River, por algún motivo no estás bien futbolísticamente. Eso no viene solo. Lo iría a buscar…”. Por último, le mandó un mensaje al propio Borja: “Venite Miguel, que Boca te cambia la vida para bien. Batistuta vino de River a Boca: goleador e ídolo“.

La postura de Boca

Tras los inesperados dichos del Colibrí, desde Boca fueron claros: “No hablamos de Borja”. Según la información revelada por Olé, desde Casa Amarilla apagaron lo que podría ser la nueva situación controversial del mercado de pases que está en sus primeros días de acción.

Borja es del gusto de Juan Román Riquelme y, sin ir más lejos, fue a buscarlo en dos ocasiones distintas. Sin embargo, queda prácticamente descartado arribo a Brandsen 805. De hecho, el colombiano confesó que estuvo cerca de jugar en Boca en 2021, pero por diversas razones no se concretó el pase y algún tiempo más tarde sí vistió la casaca de River.

Márcico, el respaldo a Úbeda y el pedido por Dybala

Márcico fue contundente a la hora de explicar qué puestos deben apuntar Riquelme y compañía: “Para el año que viene, sobre todo de mitad de cancha para adelante, porque atrás está bien. Necesita tres jugadores titulares. Es el momento de volver para Dybala”.

“Úbeda tiene que seguir, pero con una ayuda. Tiene que sumar a alguien. Antes lo tenía a Miguel al lado y ahora no está más. Lo van a consensuar con Riquelme pero no hace falta que sea de Boca. Sí alguien con quien se sienta cómodo y en confianza“, agregó, respaldando al Sifón.

