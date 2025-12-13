El futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid puede cambiar radicalmente ante el interés por su principal socio en la delantera

El presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid no está siendo el mejor, y atraviesa una racha de apenas dos goles en ocho partidos, una sequía extraña en un goleador como él. Ante este presente Alexander Sorloth ha aparecido con tres tantos en sus últimas cinco presentaciones y se ha convertido en la principal arma ofensiva del colchonero.

Sin embargo, eso podría cambiar más pronto que tarde, puesto que estamos a menos de un mes del inicio del mercado de pases de enero, y el noruego aparece como principal apuntado para reforzar a un histórico club europeo que se quedó sin hombre de referencia a inicio de temporada.

Sorloth, el objetivo del Fenerbahce para el mercado de enero.

El club en cuestión es el Fenerbahce turco, que vio salir a Edin Dzeko tras dos temporadas completas como su hombre de referencia. Y ahora buscan en Sorloth a su posible reemplazo. Así lo afirmó el reconocido periodista Ekrem Konur, quien afirmó que el Presidente del club, Sadettin Saran, es el principal impulsor del fichaje.

El director deportivo del club, Devin Ozek, recibió la instrucción de “hacer todo lo posible para completar la transferencia“, aseguró Konur en su reporte. A su vez, indicó que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar, siempre y cuando Sorloth tenga intenciones de salir.

Lo que ofrece Fenerbahce

Fenerbahce ofrece jugar Europa League (12º con 11 puntos) y pelear por la Super Lig turca, competición en la que marcha tercero a seis del líder Galatasaray. Además, por supuesto, de la titularidad indiscutida en el centro del ataque. En la actual temporada, el delantero de 30 años, valuado en 20 millones de euros, lleva 20 partidos jugados, aunque apenas ocho de ellos como titular.

Sorloth deberá evaluar la oferta de Fenerbahce y si quiere dejar Atlético de Madrid. (Getty)

Pensando en una eventual titularidad en la Copa del Mundo, en un doble nueve con Erling Haaland, seguramente sea una situación que el propio Sorloth deba evaluar en este mercado de enero.

Datos clave

