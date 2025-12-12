La postura de Alan Lescano ante el interés de Juan Román Riquelme para llevarlo a Boca

Juan Román Riquelme está trabajando en el armado del cuerpo técnico para que Boca vaya detrás de la próxima edición de la Copa Libertadores, como así también busca refuerzos para el plantel que dirigirá Claudio Úbeda. Y entre los jugadores que desea contratar, aparece Alan Lescano.

El enganche de Argentinos Juniors, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2027, está al tanto del interés que existe desde el Xeneize. Pero, hasta el momento, no hubo ninguna oferta hacia el jugador ni a la institución del barrio porteño de La Paternal. Ante esta situación, se supo cuál es la postura que posee.

Según pudo saber BOLAVIP, el surgido de las inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata “gusta y mucho en Boca”. Además, a este medio le revelaron que “el jugador quiere crecer”. Y si bien “está contento con todo lo que le dio Argentinos, sabe que es el momento de emigrar”.

El presidente del Xeneize ya realizó algunas averiguaciones para contratar al Pipa, que posee una cláusula de rescisión por 20 millones de dólares, aunque no desembolsarán dicha suma. Incluso, en el Tripero aún conservan el 50% de la ficha, por lo que hasta podría ser una llave que ayude a destrabar la posible operación.

Alan Lescano, pieza clave de Argentinos Juniors.

Los números de Alan Lescano en la actual temporada

A lo largo de la temporada 2025, el mediocampista ofensivo de 24 años lleva disputados un total de 40 partidos entre Torneo Apertura, Torneo Clausura y Copa Argentina. En los mismos convirtió nueve goles, aportó cinco asistencias y recibió seis tarjetas amarillas.

Publicidad

Publicidad

Alan Lescano reveló el interés de Boca

Una de las figuras del equipo comandado por Nicolás Diez es Alan Lescano, el mediocampista, quien en la goleada 4-1 ante Racing se despachó con un gol para igualar el encuentro y que, en diálogo con TyC Sports, reveló que desde Boca lo sondearon en el último mercado de pases.

“De Boca no me llamó nadie. Se habían comunicado con mi representante por un tema de presupuesto”, confesó el volante ofensivo luego de la victoria de su equipo ante la Academia, refiriéndose a un diálogo que existió en el último mercado de pases del fútbol argentino.

“Conmigo no se comunicó nadie y mi representante tampoco me dio a entender que me iban a venir a buscar. Le habían preguntado y nada más que eso”, continuó al explicar que este diálogo no pasó de un sondeo debido a que desde el Bicho no estaban interesados en transferirlo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES