River hoy: la cláusula de Zelarayán, las cinco negociaciones abiertas y el aumento en los abonos

Todo lo que el hinchas de River tiene que saber este viernes 12 de diciembre de 2025, a días del inicio de la pretemporada. El interés por Lucas Zelarayán, cómo están las situaciones de Vera, Ascacibar, Soler, Allende y Prestianni, la renovación de Tu Lugar en el Monumental y el once que sueña Marcelo Gallardo.

River posó los ojos en Lucas Zelarayán

River está metido de lleno en el mercado de pases, necesitado de refuerzos que le permitan mejorar el nivel futbolístico que mostró durante todo 2025. Uno de los nombres que aparecieron en el radar fue el de Lucas Zelarayán, figura de Belgrano y de buena trayectoria internacional.

“Zelarayán cuenta con una cláusula de salida de U$D 1.300.000“, aseguró el dirigente en diálogo con Impacto Deportivo y agregó: “Vamos a ser realistas, para que regresara, su representante pidió esa cláusula“.

Las 5 negociaciones que River tiene abiertas

FAUSTO VERA

Todo indica que el mediocampista va a ser el primer refuerzo de River. El ex Argentinos Juniors no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro y actualmente se encuentra de vacaciones. Desde Núñez buscan un préstamo con opción de compra, la cual rondaría los cuatro millones de dólares. Un detalle no menor es que el dinero de ese préstamo se deduciría del monto final de la operación en caso de comprarlo en un futuro.

SANTIAGO ASCACIBAR

Mientras Estudiantes tiene que disputar la final del Torneo Clausura -el próximo sábado ante Racing- en Núñez se mueven por uno de los jugadores clave del Pincha. Se trata de Santiago Ascacibar y desde River pretenden comprar el 50% del pase. Una vez que termine la participación del elenco platense en el año, ahí se sentarán a negociar. Gallardo lo quiere y desde el Millonario haría el esfuerzo por él.

Santiago Ascacíbar, el emblema del León. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

JULIO SOLER

Tras la partida de Milton Casco, en River consideran determinante ir a la carga por un lateral izquierda y el nombre apuntado es el de Julio Soler, por el que ya hubo contactos formales. El Millonario aspira a lograr un préstamo con opción de compra. El ex futbolista de Lanús analizará la propuesta y responderá en los próximos días. Desde Bournemouth no pondrían palos en la rueda para que se marche.

TADEO ALLENDE

Tras salir campeón de la MLS con Inter Miami, muchos clubes posaron los ojos en Tadeo Allende, que en los 54 partidos que jugó en el año marcó 24 goles. Su pase pertenece a Celta y la realidad es que difícilmente acepten la primera oferta que les llegue. River ofreció un préstamo con opción de compra, pero los españoles priorizarían venderlo, por lo que todavía no hay avances al respecto. El deseo del jugador es arribar al equipo de Marcelo Gallardo y podría hacer presión para lograrlo.

GIANLUCA PRESTIANNI

Prestianni se encuentra en Benfica e interesa en River. La dirigencia del Millonario ya dio el primer paso y ofreció un préstamo con opción de compra, la cual rondaría los 5 millones de dólares. El ex Vélez no ve con malos ojos arribar a Núñez, pero el elenco portugués no lo ve muy viable, por lo que todo indica que Gallardo tendrá que salir a buscar otra alternativa como volante creativo.

Publicidad

Publicidad

River anunció la renovación de Tu Lugar en el Monumental

A falta de más de un mes y medio para el inicio del Torneo Apertura 2026, los hinchas de River ya pueden renovar sus abonos para el próximo torneo. Este viernes, desde el club abrieron el plazo para que lo hagan aquellos que ya contaban con Tu Lugar en el Monumental y en la actualidad solamente se pueden renovar para las mismas ubicaciones que ya tenían en el campeonato anterior.

El plazo para realizarlo será hasta el 5 de enero, a partir del día 7 será el turno para aquellos que deseen cambiar de ubicación, siempre y cuando haya disponibilidad. En esta renovación de las ubicaciones, River contempló la situación actual del país y el aumento de precio -que es del 22%- quedó 5 puntos porcentajes debajo de la inflación que indica el Gobierno Nacional.

River informó también: “La venta del remanente de ubicaciones para socios sin Tu Lugar en el Monumental que no cumplen con las condiciones de la prioridad por antigüedad y asistencia será desde el 19 de enero a las 10 hs. hasta agotar stock”.

Publicidad

Publicidad

El once con el que sueña Gallardo

Franco Armani (Jeremías Ledesma); Gonzalo Montiel (Fabricio Bustos), Lucas Martínez Quarta (Germán Pezzella/Sebastián Boselli), Lautaro Rivero (Paulo Díaz), Marcos Acuña (Julio Soler); Santiago Ascacíbar (Kevin Castaño), Fausto Vera (Juan Carlos Portillo), Giuliano Galoppo (Maximiliano Meza/Matías Galarza); Gianluca Prestianni (Juan Fernando Quintero/Santiago Lencina); Sebastián Driussi (Tadeo Allende/Ian Subiabre) y Maximiliano Salas (Facundo Colidio/Agustín Ruberto).