Tres hinchas de Estudiantes heridos en un choque múltiple de los micros que viajaban a la final contra Racing

El club se encargó de informar el hecho y llevar tranquilidad mediante redes sociales.

Por Germán Celsan

Los hinchas de Estudiantes de La Plata protagonizaron un accidente en la ruta a Santiago
Los hinchas de Estudiantes de La Plata protagonizaron un accidente en la ruta a Santiago

Este sábado en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata y Racing Club buscarán definir al campeón del Torneo Clausura 2025, y sumar un nuevo título en el fútbol argentino. Sin embargo, en horas de la madrugada se vivió un hecho lamentable que tuvo a los hinchas del pincha como protagonistas.

Tal y como informó el club por redes sociales, “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”, provocando heridas leves en tres personas, que fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación.

Durísimo fué, estamos bien, desconozco si hubo heridos, todos en shock (X/@Chino_Blc)

Durísimo fué, estamos bien, desconozco si hubo heridos, todos en shock (X/@Chino_Blc)

El club informó que ya en ese momento la situación estaba controlada, pero que se veían obligados a poner una pausa al viaje rumbo a Santiago del Estero. “La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”, explicaron.

Ya en horas de la mañana, el propio club emitió una actualización informando la reanudación del viaje: “Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje. Agradecidos a nuestra gente, que nos sigue a todos lados, llenos de ilusión”, publicaron.

Los hinchas de Estudiantes ya reanudaron el viaje a Santiago del Estero.

Los hinchas de Estudiantes ya reanudaron el viaje a Santiago del Estero. (X/EDLPoficial)

El comunicado de Estudiantes sobre el accidente

Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.

Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones.

La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades. La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad.

Cuándo juegan Estudiantes vs. Racing la final del Torneo Clausura 2025

La final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino entre Estudiantes de La Plata y Racing Club tendrá lugar este sábado 13 de diciembre desde las 21hs en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Nicolás Ramírez fue el árbitro designado para el encuentro.

Datos clave

  • Tres micros que trasladaban a hinchas de Estudiantes de La Plata hacia Santiago del Estero para la final del Torneo Clausura colisionaron sobre la Ruta 8, a la altura de Solís, durante la madrugada.
  • El club informó que tres personas resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas al Hospital de Pilar por precaución.
  • La delegación de hinchas de Estudiantes reanudó el viaje hacia Santiago del Estero tras el arribo de nuevas unidades de transporte.
