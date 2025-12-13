Tres hinchas de Estudiantes heridos en un choque múltiple de los micros que viajaban a la final contra Racing

Este sábado en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata y Racing Club buscarán definir al campeón del Torneo Clausura 2025, y sumar un nuevo título en el fútbol argentino. Sin embargo, en horas de la madrugada se vivió un hecho lamentable que tuvo a los hinchas del pincha como protagonistas.

Tal y como informó el club por redes sociales, “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”, provocando heridas leves en tres personas, que fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación.

Durísimo fué, estamos bien, desconozco si hubo heridos, todos en shock (X/@Chino_Blc)

El club informó que ya en ese momento la situación estaba controlada, pero que se veían obligados a poner una pausa al viaje rumbo a Santiago del Estero. “La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”, explicaron.

Ya en horas de la mañana, el propio club emitió una actualización informando la reanudación del viaje: “Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje. Agradecidos a nuestra gente, que nos sigue a todos lados, llenos de ilusión”, publicaron.

Los hinchas de Estudiantes ya reanudaron el viaje a Santiago del Estero. (X/EDLPoficial)

El comunicado de Estudiantes sobre el accidente

Cuándo juegan Estudiantes vs. Racing la final del Torneo Clausura 2025

La final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino entre Estudiantes de La Plata y Racing Club tendrá lugar este sábado 13 de diciembre desde las 21hs en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Nicolás Ramírez fue el árbitro designado para el encuentro.

