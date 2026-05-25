Lautaro Rivero reapareció tras la final ante Belgrano y publicó un mensaje para los hinchas de River: “Dios siempre da revancha”

Luego de la derrota ante Belgrano y de haber desactivado temporalmente sus redes sociales por las críticas recibidas, el defensor compartió un descargo en Instagram.

Luego de quedar en el centro de las críticas tras la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, Lautaro Rivero reapareció públicamente con un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su dolor por la caída y les pidió disculpas a los hinchas.

El defensor compartió una historia de Instagram horas después de haber desactivado temporalmente su cuenta producto de los cuestionamientos que recibió tras el partido disputado en el Mario Alberto Kempes. Allí, eligió romper el silencio con un descargo enfocado en su compromiso con el club y en la necesidad de levantarse después del golpe.

“Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta“, comenzó el defensor. Les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha”, cerró el zaguero surgido en el club.

El posteo de Lautaro Rivero en Instagram.

Rivero había quedado apuntado por dos acciones determinantes en la remontada de Belgrano: primero por la mano dentro del área que derivó en el penal del empate parcial y luego por la desatención defensiva, junto con Lucas Martínez Quarta, en el gol del 3-2 definitivo. Ambas jugadas provocaron una fuerte reacción de los hinchas en redes sociales, al punto que durante la mañana de este lunes el defensor decidió cerrar temporalmente su perfil oficial de Instagram.

Un futuro incierto tras la final perdida

Más allá del golpe deportivo, el futuro de Rivero en River también podría entrar en discusión de cara al próximo mercado de pases. El defensor de 22 años tiene contrato con el club hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, aunque desde hace semanas su nombre aparece vinculado a distintos equipos europeos.

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Entre los interesados figura la Roma, club que seguiría de cerca al central y que, según distintos reportes europeos, podría evaluar una oferta cercana a los 15 o 20 millones de euros. En Núñez saben que, tras un semestre irregular y con una imagen desgastada ante parte de los hinchas, el mercado podría terminar definiendo el próximo paso de su carrera.

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