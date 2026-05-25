El defensor quedó apuntado por los hinchas luego de las jugadas que derivaron en el empate y la remontada del Pirata en Córdoba.

En River todavía intentan asimilar el golpe que significó la derrota 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. Y en medio de la bronca que digieren los hinchas, y la vorágine que se generó en redes sociales tras el partido, uno de los futbolistas que terminó en el ojo de la tormenta fue Lautaro Rivero, quien tomó la decisión de desactivar su cuenta de Instagram luego de ser apuntado por buena parte de los simpatizantes.

El defensor quedó marcado principalmente por la jugada que derivó en el penal del 2-2 parcial para el Pirata. A falta de poco más de diez minutos para el final, Rivero bloqueó con el brazo izquierdo un pase dentro del área y, tras la revisión de Yael Falcón Pérez en el VAR, Nicolás Fernández convirtió desde los doce pasos para igualar el encuentro. Minutos después, además, el central protagonizó una desatención junto a Lucas Martínez Quarta en la acción que terminó en el gol del título cordobés.

La situación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos simpatizantes de River cuestionaron duramente al zaguero por sus errores en una nueva final perdida. De hecho, el defensor ya venía siendo foco de críticas durante el semestre y también había quedado señalado tras cometer el penal sobre Miguel Merentiel en el Superclásico ante Boca disputado en abril.

En ese contexto, el futbolista decidió cerrar su perfil oficial (@lautarorivero_03) de Instagram, donde acumulaba cerca de 330 mil seguidores. La medida fue interpretada como una reacción al fuerte aluvión de mensajes negativos y cuestionamientos que recibió tras la final perdida en el Mario Alberto Kempes.

Lautaro Rivero fue titular en la final contra Belgrano y fue cuestionado por los hinchas (Getty Images).

Un futuro incierto tras la final perdida

Más allá del golpe deportivo, el futuro de Rivero en River también podría entrar en discusión de cara al próximo mercado de pases. El defensor de 22 años tiene contrato con el club hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, aunque desde hace semanas su nombre aparece vinculado a distintos equipos europeos.

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Entre los interesados figura la Roma, club que seguiría de cerca al central y que, según distintos reportes europeos, podría evaluar una oferta cercana a los 15 o 20 millones de euros. En Núñez saben que, tras un semestre irregular y con una imagen desgastada ante parte de los hinchas, el mercado podría terminar definiendo el próximo paso de su carrera.

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