Los hinchas de River criticaron a un titular pese al triunfo ante Belgrano: “Se olvidó de jugar al fútbol”

A pesar de la goleada contra el Pirata cordobés, los fanáticos no perdonaron su rendimiento individual en el partido.

Este domingo por la noche, River goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el Millonario se impuso con suma claridad en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, los hinchas arremetieron contra Lucas Beltrán por su flojo desempeño..

Un dato importante a tener en cuenta es que fue titular en lugar de Sebastián Driussi, lo que sorprendió a todos en la previa del partido llevado a cabo en Córdoba. Pero por una decisión de Leonardo Ponzio, ocupó el puesto de centrodelantero y acompañó a Ángel Correa en el frente de ataque, aunque no pudo cumplir con lo pretendido.

Lucas Beltrán, delantero de River ante Belgrano. (@RiverPlate)

Lo cierto es que los hinchas de River criticaron a Lucas Beltrán. A través de sus cuentas personales de X (ex Twitter), se expresaron durante el partido y arremetieron fuertemente contra el defensor. “Se olvidó de jugar al fútbol“, escribió uno de los fanáticos para hacer público su enojo con el atacante del conjunto de Núñez.

Otros de los comentarios más destacados en las redes sociales, fueron: “Cámbienle los botines, nos estafaron“, “el futbolista más limitado que vi en mi vida”, “hay gente que se ilusionó con su vuelta“, “es amateur, todo al revés hace“, “nunca volvió, es una fotocopia barata de aquel que podía parar la pelota al menos” y “no puede ser tan malo“.

Los comentarios de los hinchas de River

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