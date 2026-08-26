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Los hinchas de River explotaron contra un titular tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Encerrado en el container”

Los fanáticos no perdonaron lo hecho sobre el campo de juego del Monumental y arremetieron en las redes sociales.

Los hinchas de River Plate.
© GettyLos hinchas de River Plate.

Este miércoles por la noche, River perdió por penales ante Independiente Santa Fe por los octavos de final y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Tras la definición en una tanda infartante, los hinchas del Millonario explotaron contra Lucas Martínez Quarta por el penal que cometió y luego erró el suyo desde los 12 pasos.

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Lo cierto es que los hinchas explotaron en las redes sociales y no tuvieron piedad. “Termina el partido y Martínez Quarta tiene que estar encerrado en el container“, sentenció uno de los hinchas en su cuenta personal de X (ex Twitter) en un evidente descargo por el gran enojo contra el futbolista surgido de las divisiones inferiores del club.

Otros de los comentarios más destacados en las plataformas digitales, fueron: “Pide Cantilo“, “Martínez de Quarta haciendo de las suyas”, “ojalá sea su último partido en River, demasiado daño hizo ya“, “como siempre echando moco”, “no se puede ser tan burro, hermano”, “arruinado todo parte diez mil” y “andate a la Reserva y no vuelvas más“.

Los comentarios de los hinchas de River

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Nahuel de Hoz
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