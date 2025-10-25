Es tendencia:
Los puntajes de River en la eliminación ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina

El Millonario empató sin goles en los 90 minutos y se quedó con las manos vacías en la tanda de penales.

Por Agustín Vetere

© @Copa_ArgentinaLos puntajes de River ante Independiente Rivadavia.

Franco Armani (5): No tuvo demasiado trabajo en los 90 minutos. No contuvo ningún remate en la tanda esta vez.

Gonzalo Montiel (5): El punto más bajo de la defensa. Poco salto al ataque y algunas dudas atrás. Palo y adentro en la definición por penales.

Lucas Martínez Quarta (6): Sin complicaciones para el zaguero, que alejó el peligro del área de Armani.

Lautaro Rivero (7): Muy sólido y prolijo en el fondo. Alguna aparición sorpresiva en ataque.

Marcos Acuña (6): De mayor a menor. Buena noche en cancha para el campeón del mundo.

Kevin Castaño (6): Alternó buenas y malas, pero completó un partido con saldo positivo.

Juan Portillo (7): Mucha entrega. Actuación clave para evitar los contragolpes de los veloces puntas de Independiente Rivadavia.

Nacho Fernández (3): Jugó alrededor de 60 minutos en los que no pudo ser de ayuda para su equipo. Otro flojo partido.

Juan Fernando Quintero (6): Manejó los hilos en los primeros 45 minutos. Aportó peligro con remates de larga distancia y centros venenosos. Se fundió en el complemento.

Maximiliano Salas (3): Muy impreciso y desprolijo en el primer tiempo. Gallardo lo sacó en la reanudación.

Sebastián Driussi (4): El delantero fue titular, pero solo duró 35 minutos en cancha por una lesión. Tuvo una clara y la desperdició.

INGRESARON

Facundo Colidio (5): No logró impactar en el partido a pesar de su temprano ingreso por Driussi. Frialdad para anotar su penal en la tanda.

Miguel Borja (3): Generó algunas jugadas para intentar quebrar el cero, pero no fue efectivo. Erró el primer penal de la serie.

Maximiliano Meza (6): Discreto ingreso del volante, que no aportó soluciones al equipo de Gallardo. Sí acertó en los penales.

Cristian Jaime (6): Sus gambetas provocaron un poco de desequilibrio en una cancha pesada y complicada.

Giuliano Galoppo (4): Jugó los últimos 15 y generó algunas de las más claras de todo el partido. La tiró afuera en la definición.

