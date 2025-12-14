Rafael Santos Borré, ofrecido a River en este mercado de pases: la categórica respuesta

Después de un 2025 para el olvido, River comienza a planificar lo que será el mercado de pases que ya empezó muy movido y aumentará con el transcurso de los días. En ese sentido, en las últimas horas fue ofrecido Rafael Santos Borré para un segundo ciclo en el club, pero la categórica postura desde las oficinas del Estadio Monumental no dieron lugar a una posible réplica.

Bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, el delantero colombiano conquistó 6 títulos en el Millonario, entre los que destaca la recordada Copa Libertadores 2018 donde venció a Boca en la histórica final disputada en Madrid. Finalmente, en 2021 emigró hacia Europa para relanzar su carrera, aunque no duró demasiado y actualmente se encuentra en Inter de Porto Alegre.

Lo cierto es que Santos Borré fue ofrecido para este mercados de pases entrante, con el objetivo de volver a ser protagonista en el club que brilló y le permitió regresar al Viejo Continente. Sin embargo, desde River rechazaron la propuesta y descartaron la posibilidad de que se sume de cara al 2026, por lo que se puede adelantar que no hay manera de que suceda.

Rafael Santos Borré, delantero colombiano durante su estadía en River. (Getty Images)

Aunque tiene contrato vigente en Inter de Porto Alegre hasta 2028, fue real el ofrecimiento al Millonario. Pero desde las oficinas del Monumental fueron tajantes con la decisión y esto se debe a los malos antecedentes que dejaron los regresos de los ex River en el último tiempo. Por ese motivo y para no repetir la historia ya conocida, se le bajó el pulgar al atacante colombiano.

Cabe recordar que en 2024 Borré estuvo muy cerca de tener una segunda estadía por el conjunto de Núñez, pero finalmente optó por ponerse la camiseta del elenco brasileño. En ese entonces, el delantero resolvió que quería tener experiencia en el siempre apasionante Brasileirao y se decantó por dicha opción, incluso por sobre la del Millonario, a la que ahora quiso reflotar.

Su actualidad tampoco es la mejor y por eso buscaría un cambio de aire. Durante la última temporada, Santos Borré disputó 47 partidos oficiales con la camiseta de Inter de Porto Alegre, entre los que convirtió 8 goles y repartió 4 asistencias. Además, si se tienen en cuenta sus dos años en el equipo brasileño, Rafael acumula 19 tantos en 76 apariciones y apenas un Campeonato Gaúcho.

