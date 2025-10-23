Es tendencia:
Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito ante Palmeiras en la Copa Libertadores: “Les tendría que dar vergüenza”

El combinado de Abel Ferreira recibió una paliza en el partido de ida de las semifinales y se complica su continuidad en el torneo.

Por Agustín Vetere

Palmeiras tuvo una noche para el olvido en Quito.
© GettyPalmeiras tuvo una noche para el olvido en Quito.

En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito se impuso por un categórico 3-0 ante Palmeiras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Gabriel Villamil, en dos oportunidades, y Lisandro Alzugaray fueron los autores de los goles para el local.

El conjunto dirigido por el brasileño Tiago Nunes tuvo un primer tiempo perfecto en el que todo le salió y no dejó reaccionar a los paulistas. Anotó tres goles antes del descanso, aunque tuvo la oportunidad de gritar más de ellos, un símbolo de lo que fueron aquellos 45 minutos.

De esta manera, Liga de Quito consiguió una ventaja más que esperanzadora con la que buscará la próxima semana la clasificación a la semifinal en San Pablo. Mientras este duelo histórico ocurría, los hinchas de River Plate se agarraban la cabeza por lo que pudo haber sido.

Es que el Millonario, que tenía como gran objetivo del semestre la Copa Libertadores, fue eliminado por Palmeiras en los cuartos de final. Tras una victoria del Verdao en Brasil, los de Marcelo Gallardo no lograron hacer valer la localía en la vuelta y se despidieron con un 5-2 en el global.

“Lo de Liga de Quito no hace más que dejar en evidencia el papelón de River”, destacó uno de los hinchas en redes sociales. Otro, en cambio, fue más agresivo: “Les tendría que dar vergüenza a los inútiles que están en River”.

