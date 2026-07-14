River hoy: negociaciones por Julián Aude, mensaje de Beltrán para Armani y más

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este martes 14 de julio.

Tras una emotiva jornada de despedida para Franco Armani, River continúa con su preparación para la vuelta de la competencia oficial, con los refuerzos ya incorporados al plantel que conduce Eduardo Coudet, a excepción de Otamendi que lo hará una vez que finalice su participación en el Mundial con la Selección Argentina.

Claro que en el Millonario no están ni cerca de dar por finalizada su tarea en el mercado de fichajes y mientras se busca destrabar los arribos de Ángel Correa y Tobías Andrada, en las últimas horas se intensificó también la búsqueda para dar con un nuevo lateral izquierdo.

Negociaciones abiertas por Aude

Si bien parecía ser Francisco Ortega el principal apuntado para reforzar el lateral izquierdo, la primera propuesta que habría acercado River estarían muy lejos de las pretensiones del Olympiakos de Grecia para dejarlo salir, lo que motivó que se abriera otro frente de conversación.

Según avanzó en X el periodista Germán García Grova, desde El Millonario trabajan “de manera activa” para intentar concretar el arribo de Julián Aude, futbolista de 23 años al que le quedan 18 meses de contrato con Los Ángles Galaxy, en una operación que oscilaría en los 3 millones de dólares.

Julián Aude, nuevo objetivo de River para reforzar el lateral izquierdo.

El mensajde Beltrán para despedir a Armani

Santiago Beltrán, el juvenil que se quedó con la titularidad en el arco de River, le dedicó sentidas palabras de despedida a Franco Armani durante el homenaje que le rindió el club tras la rescisión de común acuerdo de su vínculo contractual.

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“Hoy no solamente se despide el arquero más ganador de la historia del club, se despide alguien que deja una huella en quienes tuvimos la suerte de compartir su camino. Quiero agradecerte por todo lo que me enseñaste. Tu profesionalismo, tu compromiso y tu forma de afrontar cada entrenamiento fueron un ejemplo para mí. No solo crecí a tu lado como arquero, sino también como persona”, le escribió en un posteo de Instagram.

Y continuó: “Las leyendas no se reemplazan; se las admira, se las respeta y se intenta honrar el legado que dejan. Ojalá podamos estar a la altura de los valores que transmitiste. Gracias por confiar en mí, por cada consejo y por empujarme a ser mejor cada día. Siempre voy a estar agradecido por haber tenido el privilegio de compartir mis primeros años con uno de mis ídolos. Te deseo lo mejor en lo que venga”.

Castaño no será moneda de cambio por Correa

Aunque Kevin Castaño fue ofrecido a los Tigres de la UANL como parte del plan de depuración del plantel que conduce Eduardo Coudet, se confirmó que incluso si al equipo mexicano le interesara poder recibirlo de ninguna manera sería tomado en cuenta como moneda de cambio en una transferencia de Ángel Correa.

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El equipo regiomontano se mantiene firme en su decisión de no dejar salir al campeón del mundo en Qatar con la Selección Argentina por una cifra inferior a los 16 millones de dólares, sin aceptar a ningún otro futbolista como parte de pago.

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