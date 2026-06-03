Stefano Di Carlo afirmó que se irán 15 jugadores de River y la frase quedó resonando. Al mismo tiempo aclaró que serán entre cinco y siete los refuerzos, por lo que se viene una depuración importante en el Millonario. El presidente aseguró que ya trabaja codo a codo con Pablo Longoria, Enzo Francescoli y Eduardo Coudet para la conformación del plantel de cara al segundo semestre.

Un dato interesante que dejó Stefano Di Carlo fue que habrá jugadores que se venderán por menos de lo que fueron comprados. Si bien se podría pensar que es una desvalorización, la realidad es que con la salida de 15 jugadores y la llegada de siete, el club dejará de pagar ocho contratos elevados.

River gastó 54 millones de dólares en once de los quince futbolistas que se marcharían en este mercado de pases. Cabe aclarar que los cuatro restantes se formaron en las Inferiores, por lo que no se gastó dinero en sus pases. Otro detalle a tener en cuenta es que en los casos de Franco Armani o Paulo Díaz, son jugadores que llegaron hasta muchos años y no fueron montos exorbitantes.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Hubo otros casos de apuestas que finalmente no terminaron saliendo como se esperaban como Facundo Colidio, Fabricio Bustos o Giuliano Galoppo. Por otro lado, situaciones como las de Juanfer -todavía no se sabe si se irá, pero en River consideraron que él se ganó el derecho a elegir su futuro- o Maxi Meza que llegaron por poco dinero en relación a su jerarquía.

Descalabros

En los mercados de pases puede haber errores, pero en River hubo demasiados en los últimos años. Nadie es infalible y los futbolistas no siempre responden como se espera. De los 15 futbolistas que se irán, hay cuatro que no solamente nunca estuvieron a la altura, sino que además se pagó un dinero desmesurado por ellos. Se trata de Kevin Castaño (14 millones), Maximiliano Salas (9 millones), Matías Galarza Fonda (4 millones) y Germán Pezzella (4 millones).

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Kevin Castaño, una de las compras más caras de la historia de River. (Foto: Getty).

No todos los jugadores se van a ir de la misma manera

Stefano Di Carlo fue tajante y dejó en claro que no todos los futbolistas se van a marchar de la misma manera. Habrá ventas, salidas a préstamo y también puede llegar a haber rescisiones de contrato. En River tomaron la decisión de tener un plantel que ronde los 20 jugadores de elite y eso derivó en un éxodo masivo que traerá consecuencias económicas, aunque también se reducirá la masa salarial.

El dinero que pagó River por los 15 futbolistas que se podrían marchar

Kevin Castaño – 14 millones de dólares

Maximiliano Salas – 9 millones de dólares

Germán Pezzella – 4 millones de dólares

Giuliano Galoppo – 4 millones de dólares

Matías Galarza Fonda – 4 millones de dólares

Fabricio Bustos – 4 millones de dólares

Facundo Colidio – 4 millones de dólares

Paulo Díaz – 4 millones de dólares

Franco Armani – 3 millones de dólares

Maximiliano Meza – 2 millones de dólares

Juanfer Quintero – 2 millones de dólares

Ezequiel Centurión, Santiago Lencina, Ian Subiabre (se pagaron 350 mil dólares la CAI) y Lautaro Rivero salieron de Inferiores, por lo que no se pagó dinero por su pase

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