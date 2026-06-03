Stefano Di Carlo afirmó que se irán 15 jugadores de River y la frase quedó resonando. Al mismo tiempo aclaró que serán entre cinco y siete los refuerzos, por lo que se viene una depuración importante en el Millonario. El presidente aseguró que ya trabaja codo a codo con Pablo Longoria, Enzo Francescoli y Eduardo Coudet para la conformación del plantel de cara al segundo semestre.
Un dato interesante que dejó Stefano Di Carlo fue que habrá jugadores que se venderán por menos de lo que fueron comprados. Si bien se podría pensar que es una desvalorización, la realidad es que con la salida de 15 jugadores y la llegada de siete, el club dejará de pagar ocho contratos elevados.
River gastó 54 millones de dólares en once de los quince futbolistas que se marcharían en este mercado de pases. Cabe aclarar que los cuatro restantes se formaron en las Inferiores, por lo que no se gastó dinero en sus pases. Otro detalle a tener en cuenta es que en los casos de Franco Armani o Paulo Díaz, son jugadores que llegaron hasta muchos años y no fueron montos exorbitantes.
Paulo Díaz. (Foto: Getty).
Hubo otros casos de apuestas que finalmente no terminaron saliendo como se esperaban como Facundo Colidio, Fabricio Bustos o Giuliano Galoppo. Por otro lado, situaciones como las de Juanfer -todavía no se sabe si se irá, pero en River consideraron que él se ganó el derecho a elegir su futuro- o Maxi Meza que llegaron por poco dinero en relación a su jerarquía.
Descalabros
En los mercados de pases puede haber errores, pero en River hubo demasiados en los últimos años. Nadie es infalible y los futbolistas no siempre responden como se espera. De los 15 futbolistas que se irán, hay cuatro que no solamente nunca estuvieron a la altura, sino que además se pagó un dinero desmesurado por ellos. Se trata de Kevin Castaño (14 millones), Maximiliano Salas (9 millones), Matías Galarza Fonda (4 millones) y Germán Pezzella (4 millones).
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Kevin Castaño, una de las compras más caras de la historia de River. (Foto: Getty).
No todos los jugadores se van a ir de la misma manera
Stefano Di Carlo fue tajante y dejó en claro que no todos los futbolistas se van a marchar de la misma manera. Habrá ventas, salidas a préstamo y también puede llegar a haber rescisiones de contrato. En River tomaron la decisión de tener un plantel que ronde los 20 jugadores de elite y eso derivó en un éxodo masivo que traerá consecuencias económicas, aunque también se reducirá la masa salarial.
El dinero que pagó River por los 15 futbolistas que se podrían marchar
- Kevin Castaño – 14 millones de dólares
- Maximiliano Salas – 9 millones de dólares
- Germán Pezzella – 4 millones de dólares
- Giuliano Galoppo – 4 millones de dólares
- Matías Galarza Fonda – 4 millones de dólares
- Fabricio Bustos – 4 millones de dólares
- Facundo Colidio – 4 millones de dólares
- Paulo Díaz – 4 millones de dólares
- Franco Armani – 3 millones de dólares
- Maximiliano Meza – 2 millones de dólares
- Juanfer Quintero – 2 millones de dólares
- Ezequiel Centurión, Santiago Lencina, Ian Subiabre (se pagaron 350 mil dólares la CAI) y Lautaro Rivero salieron de Inferiores, por lo que no se pagó dinero por su pase
DATOS CLAVE
- El presidente Stefano Di Carlo confirmó la salida de 15 futbolistas del plantel de River.
- El club River Plate gastó 54 millones de dólares en 11 de esos jugadores.
- Los futbolistas Castaño, Salas, Galarza y Pezzella costaron un total de 31 millones.