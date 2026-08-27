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Los únicos caminos que le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Millonario ya había quedado afuera de la Copa Argentina y ahora fue eliminado de la Sudamericana 2026.

Ángel Correa, delantero de River.
© GettyÁngel Correa, delantero de River.

Este miércoles por la noche, River perdió penales contra Independiente Santa Fe por los octavos de final y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026. A pesar del gol de Sebastián Driussi, lo empató Fagúndez de penal y estiró la serie a una tanda apasionante. Tras el final adverso, el Millonario tiene cada vez más difícil la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Cabe recordar que hace pocas semanas el conjunto de Núñez ya quedó afuera de la Copa Argentina luego de caer frente a Aldosivi en el inicio del segundo semestre. Debido a estas dos eliminaciones cuyos títulos otorgaban el pasaje a la competición más importante del continente, al elenco rojiblanco ahora solo le quedan dos opciones.

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Eduardo Coudet, DT de River Plate. (Getty Images)

Eduardo Coudet, DT de River Plate. (Getty Images)

Las opciones que le quedan a River para jugar la Libertadores 2027

Lo cierto es que, debido al reglamento del fútbol argentino y las ya conocidas eliminaciones que sufrió en esta temporada, River solo puede clasificar si es campeón del actual Torneo Clausura o por tabla anual. Aunque no pareciera ser una misión imposible, la realidad marca que está muy lejos en ambas y, para colmo, el panorama es desolador.

Sin ir más lejos, en el campeonato está a 5 puntos de los playoffs con apenas 10 fechas por delante, donde en caso de ingresar tiene que comenzar el camino desde los octavos de final. Por otro lado, está a 7 unidades en la tabla anual y con los mismos partidos pendientes, pero con 6 equipos en el medio, lo que aumenta aún más la dificultad.

Los futbolistas de River tras la eliminación en la Copa Sudamericana 2026. (Getty Images)

Los futbolistas de River tras la eliminación en la Copa Sudamericana 2026. (Getty Images)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 42 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 42 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 40 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Boca Juniors – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 36 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  8. Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Independiente – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Instituto – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. River Plate – 33 puntos
  12. Tigre – 31 puntos
  13. Lanús – 31 puntos
  14. Sarmiento – 31 puntos
  15. Gimnasia (M) – 31 puntos
  16. Huracán – 30 puntos
  17. Talleres – 30 puntos
  18. Barracas Central – 30 puntos
  19. Defensa – 30 puntos
  20. San Lorenzo – 29 puntos
  21. Unión – 28 puntos
  22. Racing – 26 puntos
  23. Banfield – 25 puntos
  24. Newell’s – 25 puntos
  25. Platense – 24 puntos
  26. Atlético Tucumán – 23 puntos
  27. Central Córdoba – 22 puntos
  28. Riestra – 18 puntos
  29. Aldosivi – 10 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 10 puntos – DESCENSO

La tabla del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
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