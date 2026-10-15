El poderoso conjunto británico puso sus ojos sobre un diamante en bruto que ya ilusiona a todos los hinchas del elenco Millonario.

A lo largo de toda su historia, River Plate se ha caracterizado por contar con unas divisiones inferiores realmente interesantes, promoviendo juveniles que luego triunfaron en el primer equipo, en elencos europeos y en la Selección Argentina. Esto se ha reflejado recientemente con figuras del calibre de Julián Álvarez y Enzo Fernández, entre otros.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, un peso pesado del calibre de Manchester United intensificó su interés en una de las máximas promesas que tiene la entidad del barrio porteño de Núñez en sus divisiones inferiores. Se trata de Mateo Amarilla, volante ofensivo que ya ilusiona a propios y extraños apoyado en su notorio talento.

La poderosa entidad de Old Trafford se encuentra monitoreando el progreso de Amarilla. Inclusive, las charlas entre las partes implicadas comenzaron hace tiempo, aunque todavía no se generó un entendimiento para poder buscarle una salida de River y un desembarco prematuro en el continente europeo para jugar en Inglaterra.

Mateo Amarilla en la Selección Argentina juvenil.

Quién es Mateo Amarilla

Mateo Amarilla, categoría 2011, tiene 15 años de edad, es zurdo y se desempeña en la Octava División del combinado Millonario. Este año, el futbolista que es seguido por Manchester United fue elegido como el mejor jugador de la Liga Evolución Sub-15.

Paralelamente, el volante ofensivo de la cantera de River fue convocado para disputar la Messi Cup en Miami, Estados Unidos, entre el próximo 25 de octubre y el 1 de noviembre.

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Los convocados para la Messi Cup.

DATOS CLAVE

Mateo Amarilla, mediocampista ofensivo de 15 años, juega en la Octava División de River.

Manchester United monitorea y mantiene charlas por Mateo Amarilla, aún sin acuerdo de traspaso.

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