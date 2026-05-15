El invicto que quiere hacer valer Coudet ante Rosario Central para llevar a River a la final del Torneo Apertura

Aunque será la primera vez que lo enfrenta con El Millonario, Chacho tiene un historial muy favorable ante El Canalla como DT, forjado en su paso por Racing.

River y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 19.30 en el Estadio Monumental por la primera semifinal del Torneo Apertura 2026, en un encuentro que será doblemente especial para Eduardo Coudet, que no solo buscará seguir en camino a su primer título como entrenador del Millonario sino que además enfrentará a otro equipo con el que tiene gran identificación, del que ya fue DT y que incluso lo buscó en el pasado reciente.

De hecho, la negativa de Chacho alegando que quería continuar con su carrera en Europa no cayó bien en El Canalla una vez que se cerró su arribo al club de Núñez para reemplazar a Marcelo Gallardo. “Lo fui a buscar muchas veces, soy amigo, lo quise siempre en el club, pero nunca se pudo. Si le dice que sí a River, a mí me queda incómodo”, había dicho Gonzalo Belloso, presidente del equipo rosarino, días antes que se cerrara su llegada.

Aunque será la primera vez que lo enfrenta como entrenador de River, Coudet tiene un historial muy favorable ante Rosario Central que pudo forjar cuando le tocó estar al frente de Racing, el otro de los tres equipos que dirigió en el fútbol argentino. En los tres partidos que disputó, cosechó dos victorias y un empate.

El primero de esos cruces fue en abril de 2018, por la Superliga, dos años después de su salida del Canalla. Recibió una ovación y también una plaqueta como distinción en su regreso al Gigante de Arroyito. Finalmente, La Academia salió victoriosa por 2-0 ante el equipo que dirigía Leonardo Fernández, con goles de Brian Mansilla y Lautaro Martínez.

Coudet nunca perdió ante Rosario Central como DT.

El segundo enfrentamiento fue la temporada siguiente en Avellaneda y Racing se impuso por el mismo marcador, con Lisandro López y Augusto Solari como goleadores. Mientras que el tercer y más reciente cara a cara volvió a darse en Arroyito, en septiembre de 2019, y fue empate 1-1. Lucas Gamba había puesto en ventaja al equipo que por entonces dirigía Diego Cocca, mientras que Lisandro López firmó el empate que permitió al Chacho mantener su racha imbatible ante El Canalla.

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Coudet palpitó su cuarto duelo ante Rosario Central

Después de consumada la victoria ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Eduardo Coudet palpitó un nuevo enfrentamiento ante Rosario Central enfocándose en el plano futbolístico y pasando por alto todo lo que se viene hablando en relación a cuestiones arbitrales.

“La verdad es que hay que llegar de la mejor manera, pensar el partido que podemos hacer. Tenemos un rival muy difícil enfrente. Tratamos de seguir mejorando en lo futbolístico. Es lo único que nos pasa por la cabeza en este momento”, manifestó el DT.

Los árbitros de River vs. Rosario Central

Este jueves se dio a conocer que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del duelo de semifinales entre River y Rosario Central. Estará asistido por Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Bruno Amiconi oficiará como cuarto árbitro. El principal responsable del VAR será Silvio Trucco, con Laura Fortunato como AVAR.

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