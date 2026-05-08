Dos dudas: la posible formación River vs. San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Este domingo el Millonario recibe al Ciclón por un lugar en los cuartos de final, donde estará Vélez o Gimnasia.

Este domingo desde las 19 horas y en el Estadio Monumental como escenario, River recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. En ese sentido, Eduardo Coudet ya ultima detalles para diagramar el equipo titular que estará desde el arranque, en un encuentro estelar y con muy pocas horas de descanso tras el extenso viaje a tierras venezolanas.

Cabe recordar que el Millonario hace de local debido a los puestos en los que terminaron en la fase regular del campeonato, por lo que el Ciclón va de visita a un recinto siempre complicado. Apenas 68 horas más tarde que el triunfo conseguido ante Carabobo por la Copa Sudamericana, el elenco de Núñez se mide ante el conjunto azulgrana por un lugar en los cuartos de final.

Maximiliano Salas celebra el gol del triunfo sobre Carabobo.

Lo cierto es que, de cara al duelo ante San Lorenzo, Coudet pone lo mejor que tiene a disposición. Con ese panorama sobre la mesa, River recupera a Sebastián Driussi y a Fausto Vera, que ya dejaron atrás sus respectivas lesiones y están en óptimas condiciones físicas. Es por ese motivo que ambos se meterán al equipo titular, ya que son piezas fundamentales para el entrenador.

Teniendo en cuenta la formación que arrancó ante Carabobo, el Chacho cambia toda la defensa con excepción de Santiago Beltrán que, hasta ahora, el es único futbolista del plantel que estuvo presente en todos los partidos de la temporada. A su vez, la mitad de la cancha estará conformada por los tres jugadores mejor considerados por el director técnico para dicho sector del campo.

Sebastián Driussi, goleador de la era Coudet en River.

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Hay dos dudas, que aún deben definirse. Ian Subiabre o Kendry Páez pelean por un solo lugar y, aunque tienen condiciones parecidas, sus roles son distintos y alteran al resto de sus compañeros. Además, Facundo Colidio o Maximiliano Salas será el acompañante de Driussi en el frente de ataque. El ex Boca está muy bien considerado por Coudet, pero el ex Racing viene de marcar un gol.

Con todo esto y salvo alguna cuestión de última hora que lo obligue a cambiar, el Chacho tiene un indicio claro de lo que será la formación de River ante San Lorenzo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio o Maximiliano Salas, Sebastián Driussi.

Eduardo Coudet, director técnico de River Plate.

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La probable formación de San Lorenzo vs River

Sin Alexis Cuello porque afronta una fecha de suspensión por haber sido expulsado en la última jornada de la fase regular, Gustavo Álvarez iría al Monumental con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi, Nahuel Barrios.