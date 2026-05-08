La vez que Di Stefano emuló a Matías Viña y Enzo Pérez para ganarle a Boca con River: “Hasta de arquero era bueno”

El antecedente ante Carabobo reactivó una historia poco recordada del Superclásico: cuando la Saeta Rubia debió atajar ante el Xeneize por una lesión de Amadeo Carrizo.

La imagen de Matías Viña poniéndose los guantes en el cierre del triunfo de River ante Carabobo, tras la expulsión de Santiago Beltrán y sin cambios disponibles, volvió a instalar una postal que ya tiene lugar reservado en la memoria reciente del Millonario: la de jugadores de campo obligados a atajar en situaciones límite.

No es un fenómeno nuevo en Núñez. En 2021, Enzo Pérez había sorprendido cuando se calzó el buzo en plena Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe, en medio de un brote de COVID en el plantel. Pero la historia del club guarda un antecedente mucho más lejano, y tan insólito como emblemático: el día que Alfredo Di Stéfano también terminó bajo los tres palos. Y nada menos que en un Superclásico ante Boca.

El Superclásico que terminó con Di Stéfano de arquero

El hecho se remonta al 31 de julio de 1949, en el Monumental, por la fecha 13 del campeonato. Dirigido por José María Minella, River llegaba como líder y Boca en el fondo de la tabla, en un contexto que ya marcaba una fuerte diferencia entre ambos equipos.

El partido lo ganaba el Millonario con gol de Ángel Labruna, pero a siete minutos del final se produjo lo inesperado: el arquero Amadeo Carrizo sufrió un fuerte golpe tras un pelotazo en la zona baja y debió salir de la cancha para ser atendido. En aquella época no existían los cambios, ni siquiera para el arquero, por lo que alguien debía ocupar su lugar. Y el designado fue Di Stéfano.

Di Stéfano, debajo del arco y sin guantes, atajando contra Boca (El Gráfico).

Sin guantes, con un buzo improvisado y en el tramo final de un clásico caliente, la Saeta Rubia se predispuso a atajar para sostener la ventaja. Boca intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones claras y River terminó quedándose con el triunfo. “Me dieron un pelotazo tremendo, me sentí descompuesto y estuve siete u ocho minutos afuera. Y entró Alfredo al arco. Lo hizo bien, eh. Hasta de portero era bueno”, recordó años más tarde el propio Carrizo.

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Tras aquella victoria, River cerró el torneo en la segunda posición, siendo escolta de Racing. Por su parte, el resultado fue un golpe duro para el Xeneize, que debió pelear hasta la última fecha para evitar problemas con el descenso.

Un patrón que se repite en la historia de River

Lo de Di Stéfano quedó como una anécdota en el tiempo, pero forma parte de una serie de episodios que el club ya vivió en distintas épocas: Juan Pablo Ángel en 1998, Martín Demichelis en 2002, Enzo Pérez en 2021 y ahora Matías Viña en Venezuela.

Según el repaso histórico recopilado por el investigador Silvio Maverino, River vivió a lo largo de su historia un total de 28 episodios con arqueros improvisados en partidos oficiales. El saldo de los mismos es de 11 victorias, dos empates y 15 derrotas, aunque en varios casos los jugadores que se calzaron los guantes no recibieron goles. El registro reúne episodios con viejas glorias como Nicolás Rofrano en las primeras décadas del fútbol argentino, pasando por Renato Cesarini o Fabián Basualdo, hasta llegar a los casos contemporáneos.

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