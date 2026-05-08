En enero llegó a Coquimbo Unido con el objetivo de asentarse en la elite sudamericana y este jueves lo cumplió con dos goles claves ante Universitario.

En enero, Guido Vadalá llegó a Coquimbo Unido de Chile con un objetivo claro: volver a instalarse en la elite del fútbol sudamericano. Ese deseo recién empezó a tomar forma este jueves, cuando el delantero argentino se convirtió en la figura del triunfo 2-1 ante Universitario de Perú por Copa Libertadores, con un doblete que lo devolvió al centro de la escena.

El atacante surgido de las inferiores de Boca fue clave para que el conjunto chileno diera vuelta el partido y se metiera de lleno en la pelea por la clasificación en el Grupo B. “Hicimos un gran partido. Pudimos dar vuelta con nuestra gente y eso nos deja muy felices”, señaló Vadalá luego permitir que Coquimbo alcance los siete puntos y quede igualado con Deportes Tolima en lo más alto de la zona.

Igualmente, el doblete no solo tuvo impacto en el resultado, sino que también consolidó el presente de Vadalá, quien a sus 28 años ya acumula cinco goles y una asistencia en 17 partidos desde su llegada al elenco trasandino.

¡DOBLETE DE VADALÁ Y COQUIMBO UNIDO LO DA VUELTA!



Nuevamente apareció el delantero 'Pirata' para anotar un golazo y colocar el 2-1 del elenco chileno sobre Universitario por la CONMEBOL #Libertadores.



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De la joya de Boca a un recorrido largo y silencioso

En el mundo Boca, la etiqueta de “joya” no es liviana. Guido Vadalá supo cargarla en sus primeros pasos, cuando era considerado uno de los proyectos más prometedores surgidos de las inferiores de Casa Amarilla. Tuvo su bautismo en una noche de Copa Libertadores ante Palestino, en 2015. La ilusión era total: un año atrás, había acaparado las cámaras al convertir siete goles ante Argentinos Juniors en un partido de Sexta. Pero la historia duró solo dos partidos debido a que protagonizó un salto poco habitual: se marchó cedido a la Juventus de Italia, en el marco de la negociación que involucró el regreso de Carlos Tevez al Xeneize.

En Turín integró las filas del equipo Juvenil, donde dejó 33 presencias y media docena de goles. Sin embargo, nunca alcanzó a consolidarse a la elite europea y en 2017 regresó a La Ribera, donde jugó cuatro partidos y convirtió un gol para luego darle inicio a un extenso itinerario para encontrar su lugar.

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Guido Vadalá durante su segundo ciclo en Boca, allá por 2017.

Unión, Universidad de Concepción, Deportes Tolima, Charlotte de Estados Unidos y varios clubes del ascenso argentino marcaron un recorrido extenso, en el que el protagonismo fue intermitente. Recién en el fútbol boliviano, con Blooming, volvió a encontrar continuidad y gol, con 14 tantos en 46 partidos que lo relanzaron en el radar sudamericano.

La revancha en la Libertadores

Ese repunte en el Altiplano fue el que derivó en la llegada de Vadalá a Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno, donde encontró el contexto para volver a competir en el máximo nivel continental. Así, su doblete ante Universitario significó volver a tener protagonismo en el escenario en el que daba sus primeros pasos, casi una década atrás.

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