Nicolás Otamendi reveló que Coudet fue importante para su llegada a River: “No tuve dudas”

El defensor central habló luego del amistoso con la Selección y se refirió a su futuro en el Millonario.

Tras finalizar la temporada con Benfica, donde jugó durante los últimos dos años, Nicolás Otamendi tomó la decisión de marcharse con el pase en su poder y firmar con River por 18 meses, para así cumplir su sueño de jugar en el equipo que es hincha desde pequeño.

En este sentido, luego de ser presentado como refuerzo del Millonario y de sumarse a la Selección Argentina, el defensor central de 38 años habló con Fox Sports, en donde explicó por qué tomó la decisión de regresar al fútbol argentino tras más de 15 años de carrera en el exterior.

“La decisión siempre fue fácil. El Chacho me llamó apenas asumió, me convenció y me dio su apoyo”, inició el jugador surgido de las divisiones inferiores de Vélez respecto a cuándo comenzaron las charlas para sumarlo al elenco de Núñez de cara a la segunda parte de la temporada.

Siguiendo por la misma línea, explicó que la insistencia del entrenador Eduardo Coudet fue importante para convencerlo de regresar al país y ponerse la camiseta de River por primera vez en su carrera: “Es lindo cuando el entrenador te llama y te quiere. No tuve dudas en venir”.

De esta manera, una vez que culmine su participación con la Selección Argentina en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Otamendi regresará al país para sumarse a los entrenamientos junto al resto de los dirigidos por Coudet y así estar a disposición para la segunda parte del año.

Los números de Nicolás Otamendi en la última temporada

En su última temporada con la camiseta de Benfica, el defensor central de 38 años disputó un total de 49 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó 4 asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado 2 veces en 4314 minutos en cancha.

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