El Millonario tiene un tercer objetivo en la nómina de convocados de Lionel Scaloni.

River continúa con múltiples gestiones abiertas para reforzar el plantel que conduce Eduardo Coudet con futbolistas de máxima jerarquía y la nómina de la Selección Argentina que disputará el Mundial continúa siendo objeto de deseo tras la confirmación del arribo de Nicolás Otamendi hasta diciembre de 2027.

Se sabe que El Millonario también tiene interés en lograr el arribo de Thiago Almada, quien no he tenido el protagonismo que se esperaba en Atlético de Madrid, pero ahora se agregó un tercer apuntado: Facundo Medina, defensor propiedad del Lens que jugó la última temporada cedido en Olympique de Marsella.

Son varios los factores que influyen en las negociaciones a las que decidió abocarse Pablo Longoria, director deportivo de River. El más inmediato tiene que ver con que el club marsellés no quiera pagar los 22 millones de euros que le fijó Lens como opción de compra, para retenerlo más allá del vínculo del préstamo que expira el próximo 30 de junio.

Si Medina tuviera que regresar tras el Mundial al club que es dueño de su ficha, con el que tiene contrato hasta junio de 2028, en El Millonario podrían negociar por una nueva salida a préstamo del futbolista o bien acercarse a la cifra que pretender para su venta definitiva, algo que se juzga improbable.

Medina jugó todo el segundo tiempo ante Honduras en Texas.

El defensor de 27 años, que llegó a entrenar a las órdenes de Marcelo Gallardo pero no a hacer su estreno oficial en River antes de marcharse a Talleres, puede desempeñarse tanto como marcador central zurdo como de lateral por izquierda, polifuncionalidad que Lionel Scaloni considera muy valiosa en Argentina y que también podría ser muy importante para Coudet.

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Sumó minutos ante Honduras

Facundo Medina viene de disputar todo el segundo tiempo en el partido amistoso que la Selección Argentina disputó ante Honduras el pasado Sábado en Texas, sustituyendo en el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico y redondeando una buena producción.

El defensor buscará volver a tener acción este martes ante Islandia para ganar terreno en la consideración de Lionel Scaloni y volverse una opción confiable en el transcurso del que será el primer Mundial de su carrera.

Data clave

Facundo Medina es el nuevo defensor apuntado para reforzar a River Plate.

es el nuevo defensor apuntado para reforzar a River Plate. 22 millones de euros es la opción de compra fijada por el Lens.

es la opción de compra fijada por el Lens. Nicolás Otamendi acordó su arribo a River Plate hasta diciembre de 2027.