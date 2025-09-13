No se vio en TV: así reaccionó Marcelo Gallardo a la expulsión a Martínez Quarta en River vs. Estudiantes

Los primeros 39 minutos de River en el Estadio UNO no tuvieron fisuras. El equipo ganaba 2 a 0 gracias a los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández, dominaba a Estudiantes y no sufría en defensa. Sin embargo, todo cambió a partir de la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

El defensor se despachó con una fuerte patada -que pudo haber sido de roja directa- sobre Santiago Ascacíbar, que le valió una amonestación. Instantes después, en la primera pelota dividida posterior a esa acción, fue con el codo arriba y se ganó la segunda tarjeta de parte de Nicolás Ramírez, dejando al equipo con 10.

Los pocos minutos que le quedaron a la etapa inicial fueron completamente diferentes a lo que se venía viendo. El Pincha se adueñó del balón, llevó a la visita a replegarse y generó sus primeras situaciones de gol. La indisimulable reacción Marcelo Gallardo dejó en claro que se la vio venir…

La reacción de Gallardo

Mientras Matías Biscay le protestaba la decisión al árbitro, Gallardo negaba con la cabeza y miraba fijo a Martínez Quarta con resignación. El entrenador quedó petrificado en el banco de suplentes, sin poder creer lo que acababa de suceder luego de haber visto la mejor versión de su equipo en 2025.

Rápidamente, el estratega le marcó a sus dirigidos que se pararan 4-3-2, con Portillo y Lautaro Rivero como marcadores centrales. Ya para el segundo tiempo, el conjunto de Núñez salió a la cancha con dos modificaciones.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de River

River volverá a la acción el próximo miércoles, donde protagonizará una de las llaves de cuartos de final más atrapantes de la Copa Libertadores 2025. El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental y se podrá ver por Disney+.