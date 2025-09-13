Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

No se vio en TV: así reaccionó Marcelo Gallardo a la expulsión a Martínez Quarta en River vs. Estudiantes

La roja al defensor obligó al entrenador a mover fichas luego de 40 minutos casi perfectos. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

La reacción de Gallardo a la expulsión de Martínez Quarta
© Getty ImagesLa reacción de Gallardo a la expulsión de Martínez Quarta

Los primeros 39 minutos de River en el Estadio UNO no tuvieron fisuras. El equipo ganaba 2 a 0 gracias a los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández, dominaba a Estudiantes y no sufría en defensa. Sin embargo, todo cambió a partir de la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

El defensor se despachó con una fuerte patada -que pudo haber sido de roja directa- sobre Santiago Ascacíbar, que le valió una amonestación. Instantes después, en la primera pelota dividida posterior a esa acción, fue con el codo arriba y se ganó la segunda tarjeta de parte de Nicolás Ramírez, dejando al equipo con 10.

Los pocos minutos que le quedaron a la etapa inicial fueron completamente diferentes a lo que se venía viendo. El Pincha se adueñó del balón, llevó a la visita a replegarse y generó sus primeras situaciones de gol. La indisimulable reacción Marcelo Gallardo dejó en claro que se la vio venir

La reacción de Gallardo

Mientras Matías Biscay le protestaba la decisión al árbitro, Gallardo negaba con la cabeza y miraba fijo a Martínez Quarta con resignación. El entrenador quedó petrificado en el banco de suplentes, sin poder creer lo que acababa de suceder luego de haber visto la mejor versión de su equipo en 2025.

Rápidamente, el estratega le marcó a sus dirigidos que se pararan 4-3-2, con Portillo y Lautaro Rivero como marcadores centrales. Ya para el segundo tiempo, el conjunto de Núñez salió a la cancha con dos modificaciones.

Tweet placeholder
Publicidad

El próximo partido de River

River volverá a la acción el próximo miércoles, donde protagonizará una de las llaves de cuartos de final más atrapantes de la Copa Libertadores 2025. El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental y se podrá ver por Disney+.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
River, en vilo: sin Abel Ferreira, Palmeiras ganó, gustó y goleó a días del cruce de cuartos de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

River, en vilo: sin Abel Ferreira, Palmeiras ganó, gustó y goleó a días del cruce de cuartos de la Copa Libertadores

Jugador x jugador de River vs. Estudiantes de La Plata
River Plate

Jugador x jugador de River vs. Estudiantes de La Plata

En una ráfaga: los goles de Galoppo y Nacho Fernández para el 2 a 0 de River a Estudiantes
River Plate

En una ráfaga: los goles de Galoppo y Nacho Fernández para el 2 a 0 de River a Estudiantes

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente
Fútbol Argentino

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo