Se supo de cuánto es la cláusula de Lucas Zelarayán en Belgrano y los hinchas de River enloquecieron: “Es un vuelto”

River está metido de lleno en el mercado de pases, necesitado de refuerzos que le permitan mejorar el nivel futbolístico que mostró durante todo 2025. Uno de los nombres que aparecieron en el radar fue el de Lucas Zelarayán, figura de Belgrano y de buena trayectoria internacional.

Varios medios cordobeses aseguraron que el propio Marcelo Gallardo habría llamado al jugador. Si bien solo se habría tratado de un primer contacto, la ilusión de muchos hinchas del Millonario creció cuando Luis Fabián Artime, presidente del Pirata, reveló de cuánto es su cláusula de rescisión.

“Zelarayán cuenta con una cláusula de salida de U$D 1.300.000“, aseguró el dirigente en diálogo con Impacto Deportivo y agregó: “Vamos a ser realistas, para que regresara, su representante pidió esa cláusula“.

Teniendo en cuenta el recorrido y la categoría del futbolista, se trata de un monto, en principio, bajo. De hecho, de desembolsar ese dinero, estaría alejado de los números de las últimas contrataciones de River en los mercados de pases anteriores.

La reacción de los hinchas de River

Publicidad

Publicidad

ver también El once de River que sueña Gallardo para 2026 con todos los posibles fichajes del mercado de pases

La temporada de Zelarayán

En la última temporada, Lucas Zelarayán disputó 39 partidos con la camiseta de Belgrano, anotando 6 goles y aportando 5 asistencias en un flojo año deportivo a nivel grupal. Cabe aclarar que el Pirata terminó 20° en la tabla anual y no clasificó a los playoffs en ninguno de los dos torneos del 2025.

Publicidad

Publicidad

Lucas Zelarayán ya rechazó a River y Boca

En estos diez años, en más de una oportunidad, apareció en el radar de varios clubes importantes del fútbol argentino, pero siempre las rechazó. River, Boca y Racing quisieron al Chino y él mismo le contó a TyC Sports el motivo por el que rechazó las propuestas: “Supe del interés de River, Boca y Racing, mi representante siempre me lo comunicó. Incluso la gente de Boca me habló directamente, pero mi objetivo era volver a Belgrano”.

“Me llamaron en enero, junio y diciembre, yo agradecí, pero les dije que quería regresar a Belgrano”, agregó el cordobés que también defendió la camiseta de la Selección de Armenia, quien siempre fue del gusto de Marcelo Gallardo y en más de una oportunidad se conoció públicamente que lo fue a buscar para reforzar al Millonario.

DATOS CLAVE

U$D 1.300.000 es el valor de la cláusula de salida de Lucas Zelarayán.

Marcelo Gallardo habría contactado al futbolista para sumarlo como refuerzo de River.

6 goles y 5 asistencias anotó el jugador en 39 partidos durante el 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Cavenaghi fue duro con el año de River y no descartó meterse en la política del club