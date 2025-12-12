Es tendencia:
River Plate

Mientras River desea su llegada, el sugestivo posteo de uno los jugadores pretendidos por Gallardo: “Lo mejor está por venir”

Gianluca Prestianni publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales en medio de los rumores sobre su desembarco al Millonario desde Benfica.

Por Bruno Carbajo

El mercado de pases empieza a tomar forma en River. Ya con varios nombres sobre la mesa, y con Fausto Vera picando en punta para ser el primer refuerzo, uno de los grandes objetivos de Marcelo Gallardo despertó serias especulaciones desde Europa. Se trata de Gianluca Prestianni, el volante ofensivo de Benfica, quien lanzó un mensaje en sus redes sociales que invita a interpretarlo como un guiño a la posibilidad de vestir la camiseta Millonaria.

Vale recordar que en las últimas horas, la dirigencia riverplatense ya elevó una propuesta formal por el futbolista de 19 años. Y mientras intentan encarrillar las conversaciones, el ex Vélez hizo su parte: utilizó su cuenta de Instagram para subir una serie de fotos de sus entrenamientos, incluyendo una imagen que lleva una frase que no pasó desapercibida.

Recuerda siempre la situación actual, no es tu destino final. Lo mejor está por venir“, expresa la cita que Prestianni. Pese a la apariencia motivacional del posteo, el mismo no deja de resultar llamativo dado el contexto de las gestiones que River lleva adelante, sumado al factor de que el jugador vería con buenos ojos recuperar continuidad en el fútbol argentino. En el actual semestre apenas sumó 16 partidos en Portugal, con solo dos titularidades.

Cómo avanza la situación de Prestianni

River buscaría sumar a Prestianni en una modalidad que responde a la nueva estrategia de la institución: un acuerdo de préstamo con cargo y opción de compra. En ese sentido, y según ciertos rumores, River le habría presentado oferta formal al Benfica.

Sin embargo, el principal obstáculo que podría aparecer en el camino es la postura del club portugués. Eso se debe a que Benfica le depositó poco más de 10 millones de dólares a Vélez para adquirir la totalidad del pase de Prestianni, a principios de 2024. Por ende, se presenta prevesible que su objetivo sea recuperar dicha inversión.

Datos clave

  • Gianluca Prestianni publicó un mensaje en redes (“Lo mejor está por venir”) interpretado como un guiño a River.
  • El club de Núñez ofertó formalmente un préstamo con cargo y opción de compra al Benfica.
  • El volante de 19 años busca rodaje tras sumar solo dos titularidades en el semestre, aunque su salida es compleja por la inversión de 10 millones de dólares.
Bruno Carbajo

toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

