River Plate

Comparan con Leandro Paredes al refuerzo que Marcelo Gallardo prioriza para River: “Es lo que necesita”

El agente de Fausto Vera confirmó el interés del Millonario por el mediocampista y que existen ciertos avances en la operación.

Por Bruno Carbajo

River avanza en las negociaciones con Fausto Vera.
River avanza en las negociaciones con Fausto Vera.

El mercado de pases se acelera en Núñez y el nombre de Fausto Vera pica en punta para convertirse en el primer refuerzo de River para 2026. Mientras los dirigentes ajustan los detalles de la ingeniería financiera y Marcelo Gallardo perfecciona su lista de refuerzos, fue nada menos que el entorno del volante el medio por el que llegó una confirmación que allana el camino: tiene el deseo de regresar al país.

Es real que le gustaría volver a Argentina, que está abierto. Están dadas las condiciones para que pueda salir Fausto“, reveló Marcelo Trapasso, representante del futbolista de Atlético Mineiro, en diálogo en DSPORTS Radio, dejando en claro que Vera cuenta con el deseo de regresar al país.

Aunque no solo confirmó la predisposición del jugador, sino que también ratificó el avanzado estado de las tratativas entre River y Mineiro. “Lo único que sabemos nosotros es que River se puso en contacto con Atlético Mineiro. Sé que ofertaron en una primera instancia, le rechazaron y ahora enviaron una contraoferta“, detalló Trapasso, manteniendo cierta cautela, sin dejar de lado el optimismo.

De todas formas, el agente aclaró que las negociaciones por el contrato del jugador aún no han comenzado. “Con nosotros aún no se han contactado, River tiene el derecho de hablar primero con el club“, agregó.

Lo que parece tener en claro Traspasso es que el regreso al fútbol argentino, donde brilló con Argentinos Juniors, podría ser el paso que el jugador necesita para relanzar su carrera. Incluso, se animó a trazar un paralelismo con Leandro Paredes y su representado. “Creo que lo que necesita hoy River es algo como Paredes, creo que Fausto hoy lo tiene. Está en el momento justo. Le vino bien esta salida de Argentina para crecer y hoy está perfecto para volver“, sentenció.

Fausto Vera, cada vez más cerca de ser refuerzo de River (Getty).

Fausto Vera, cada vez más cerca de ser refuerzo de River (Getty).

Los detalles de la operación por Fausto Vera

Vera, de 25 años, se convirtió en una pieza negociable para el Galo de Brasil, donde perdió protagonismo en el último tramo de la temporada, quedando incluso fuera de varias convocatorias del entrenador Jorge Sampaoli. Y teniendo en cuenta que el objetivo de Mineiro es recuperar la inversión realizada por el jugador, la propuesta que se maneja es la de un préstamo por un año con una obligación de compra que rondaría los cuatro o cinco millones de dólares.

El dato final que hace crecer las expectativas sobre el desembarco de Vera en Núñez es que ya se habría despedido de sus compañeros en Brasil. Y pese a que todos los caminos conducen a Marcelo Gallardo, el Muñeco no se relaja pese a estar cada vez más cerca de recibir su primer refuerzo de un mercado de pases que aparenta movido.

Datos clave

  • Fausto Vera desea regresar a Argentina y su representante confirmó que “están dadas las condiciones”.
  • River avanza en la negociación con Atlético Mineiro: tras una oferta rechazada, ya envió una contraoferta.
  • La operación se perfila como un préstamo con obligación de compra cercana a los 4 o 5 millones de dólares.
