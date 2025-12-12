Enojo en la Primera Nacional: el inesperado gesto de Leandro Gracián que lo acercaría a Boca

Mientras los jugadores están de vacaciones, son días decisivos en Boca. De cara al 2026, Juan Román Riquelme define si Claudio Úbeda seguirá al frente del plantel y en ese caso qué nuevo integrante se sumará al equipo. Como bien se sabe, uno de los candidatos a incorporarse es Leandro Gracián, que acaba de tener un gesto inesperado con el Xeneize que lo podría acercar a la institución.

Cabe recordar que el Tano era uno de los miembros que componía el tridente técnico que lideró Hugo Ibarra entre 2022 y 2023, por lo que no sería su primera experiencia en el cargo. Sin embargo, luego lanzó su carrera en solitario y viene de realizar una magnífica temporada con Deportivo Madryn, donde estuvo muy cerca de conseguir el ansiado ascenso a Primera División.

Lo cierto es que, cuando estaba a punto de asumir en San Martín de Tucumán, Gracián frenó las negociaciones. Según revelaron medios locales, esto estaría directamente vinculado con la chance concreta de sumarse al cuerpo técnico de Úbeda en los próximos días. Sin embargo, no se descarta su arribo al Santo, sino que por el momento se trata de una pausa en las tratativas.

Leandro Gracián, en su etapa como entrenador de Deportivo Madryn.

Según pudo saber BOLAVIP, Úbeda no lo llamó a Gracián para ofrecerle sumarse a su equipo de trabajo ya consolidado desde hace tiempo. Lo que sí, estas versiones toman fuerza cuando transcurren las horas y todavía no hay novedades ni en el Mundo Boca sobre cómo queda conformado el nuevo cuerpo técnico ni tampoco en Tucumán sobre el arribo del Tano como flamante DT.

El conjunto rojiblanco pretendía anunciarlo lo antes posible para empezar con los preparativos de cara a la próximo temporada e iniciar el máximo proyecto del club: conseguir el ascenso a Primera. Pero claro, este cambio inesperado que significó un freno absoluto en las negociaciones, podría significar el quiebre en las relaciones entre las partes y la caída total en el acuerdo que era inminente.

Leandro Gracián, en su etapa como DT de Deportivo Madryn.

En definitiva, podría reflotarse su arribo a San Martín de Tucumán si lo de Boca no prospera en las próximas horas. Es por eso que podría haber novedades de manera inminente para dar a conocer y esclarecer definitivamente qué será del futuro de Gracián en el fútbol argentino. Las dos opciones viables hasta ahora: ayudante de campo de Úbeda o DT en la Primera Nacional.

