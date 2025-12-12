Mientras se ultiman detalles para el Boca de 2026 en todos sus ámbitos, ahora se sumó un nuevo desafío: el regreso de los no socios a La Bombonera. Según se reveló en las últimas horas, Juan Román Riquelme está llevando a cabo un plan para concretar la vuelta de los hinchas y que no sea únicamente para los socios activos y abonados, que habitualmente asisten al estadio.

Al mismo tiempo que se define la incierta continuidad de Claudio Úbeda y una posible incorporación al cuerpo técnico, además de la ya confirmada vuelta del plantel a los entrenamientos para el 2 de enero, ahora el presidente del Xeneize planifica una ingeniería para contentar a buena parte de los simpatizantes que generalmente quedan marginados para concurrir al recinto.

Lo cierto es que en la dirigencia evalúan organizar dos amistosos de pretemporada con venta de entradas a no socios de Boca. Con el fin de preparar el inicio de la competición formal en 2026 y al mismo tiempo brindar la oportunidad a los fanáticos que no suelen asistir a La Bombonera, desde el club están llevando a cabo la planificación para convertirlo en realidad.

Los hinchas de Boca en las tribunas de La Bombonera. (Getty Images)

La intención es que los partidos sean dos sábados consecutivos de enero, aunque aún permanece en la etapa de planificación. A esta hora se están evaluando los posibles rivales que visiten al Xeneize para los compromisos amistosos con el fin de preparar la temporada. Aunque aún no hay claros indicios, no se descarta que sean enfrentamientos ante clubes del exterior.

A su vez, la otra cuestión a definir es el operativo de seguridad y el visto bueno de la Policía de la Ciudad para realizar los cotejos durante el receso de verano. Sin embargo, lo que sí se puede confirmar es que la institución está llevando a cabo las gestiones para intentar que Boca juegue dos amistosos y así vender entradas a no socios para que colmen las tribunas de La Bombonera.

Cabe recordar que desde hace varios años únicamente pueden concurrir a La Bombonera una pequeña parte de los socios activos. Además de los abonados y vitalicios, solo van a los partidos los que cumplen con el filtro -ahora del 70% de asistencia en el último año-. Así, buena parte de los socios no pueden ir a la cancha y mucho menos aquellos adherentes o no socios.

