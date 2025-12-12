Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Atento Boca: Riquelme prepara dos amistosos de pretemporada para el regreso de los no socios a La Bombonera en 2026

De cara a la próxima temporada, el presidente del Xeneize busca dar con una cuestión que margina a buena parte de los hincha

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de Boca en La Bombonera.
© GettyLos hinchas de Boca en La Bombonera.

Mientras se ultiman detalles para el Boca de 2026 en todos sus ámbitos, ahora se sumó un nuevo desafío: el regreso de los no socios a La Bombonera. Según se reveló en las últimas horas, Juan Román Riquelme está llevando a cabo un plan para concretar la vuelta de los hinchas y que no sea únicamente para los socios activos y abonados, que habitualmente asisten al estadio.

Al mismo tiempo que se define la incierta continuidad de Claudio Úbeda y una posible incorporación al cuerpo técnico, además de la ya confirmada vuelta del plantel a los entrenamientos para el 2 de enero, ahora el presidente del Xeneize planifica una ingeniería para contentar a buena parte de los simpatizantes que generalmente quedan marginados para concurrir al recinto.

Lo cierto es que en la dirigencia evalúan organizar dos amistosos de pretemporada con venta de entradas a no socios de Boca. Con el fin de preparar el inicio de la competición formal en 2026 y al mismo tiempo brindar la oportunidad a los fanáticos que no suelen asistir a La Bombonera, desde el club están llevando a cabo la planificación para convertirlo en realidad.

Los hinchas de Boca en las tribunas de La Bombonera. (Getty Images)

Los hinchas de Boca en las tribunas de La Bombonera. (Getty Images)

La intención es que los partidos sean dos sábados consecutivos de enero, aunque aún permanece en la etapa de planificación. A esta hora se están evaluando los posibles rivales que visiten al Xeneize para los compromisos amistosos con el fin de preparar la temporada. Aunque aún no hay claros indicios, no se descarta que sean enfrentamientos ante clubes del exterior.

A su vez, la otra cuestión a definir es el operativo de seguridad y el visto bueno de la Policía de la Ciudad para realizar los cotejos durante el receso de verano. Sin embargo, lo que sí se puede confirmar es que la institución está llevando a cabo las gestiones para intentar que Boca juegue dos amistosos y así vender entradas a no socios para que colmen las tribunas de La Bombonera.

Publicidad
Los hinchas de Boca en las tribunas de La Bombonera. (Getty Images)

Los hinchas de Boca en las tribunas de La Bombonera. (Getty Images)

Enojo en la Primera Nacional: el inesperado gesto de Leandro Gracián que lo acercaría a Boca

ver también

Enojo en la Primera Nacional: el inesperado gesto de Leandro Gracián que lo acercaría a Boca

Cabe recordar que desde hace varios años únicamente pueden concurrir a La Bombonera una pequeña parte de los socios activos. Además de los abonados y vitalicios, solo van a los partidos los que cumplen con el filtro -ahora del 70% de asistencia en el último año-. Así, buena parte de los socios no pueden ir a la cancha y mucho menos aquellos adherentes o no socios.

DATOS CLAVE

  • El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, está planeando una estrategia para el regreso de los “no socios” a La Bombonera para contentar a los simpatizantes que habitualmente quedan marginados.
  • Método: La dirigencia evalúa organizar dos amistosos de pretemporada con venta de entradas a no socios durante el mes de enero.
  • Intención: Los partidos serían dos sábados consecutivos de enero (la vuelta a los entrenamientos es el 2 de enero) y se busca que sean enfrentamientos ante clubes del exterior.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Mientras River desea su llegada, el sugestivo posteo de Prestianni: "Lo mejor está por venir"
River Plate

Mientras River desea su llegada, el sugestivo posteo de Prestianni: "Lo mejor está por venir"

Pronósticos Racing Club vs Estudiantes: La Academia y el Pincha protagonizan la gran final del Clausura 2025
Apuestas

Pronósticos Racing Club vs Estudiantes: La Academia y el Pincha protagonizan la gran final del Clausura 2025

El representante de Fausto Vera confirmó el interés de River: "Están dadas las condiciones"
River Plate

El representante de Fausto Vera confirmó el interés de River: "Están dadas las condiciones"

Brilló en la Premier League, salió campeón con la Selección de Brasil y se retiró a los 34 años por problemas cardíacos
Fútbol Internacional

Brilló en la Premier League, salió campeón con la Selección de Brasil y se retiró a los 34 años por problemas cardíacos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo