En una ráfaga: los goles de Galoppo y Nacho Fernández para el 2 a 0 de River a Estudiantes

El Millonario se puso en ventaja con dos anotaciones de sus mediocampistas. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

© Getty ImagesEn una ráfaga: los goles de Galoppo y Nacho Fernández para el 2 a 0 de River a Estudiantes

En un partido clave para llegar con buen semblante a sus respectivos partidos de Copa Libertadores, Estudiantes y River se ven las caras en UNO por el Torneo Clausura. El marcador se movió rápidamente, gracias al gol de Giuliano Galoppo que puso en ventaja al Millonario.

El mediocampista conectó de cabeza luego de un gran tiro de esquina de Nacho Fernández. El impacto fue en el área chica y dejó sin posibilidades a Fernando Muslera. En seis minutos, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo ya se imponía en La Plata.

Con suspenso, Nacho puso el 2 a 0

Siete minutos después del festejo inicial, el equipo visitante logró estirar la diferencia en el marcador. El dueño de casa había quedado momentáneamente con 10 por la lesión de Leandro González Pírez y River sacó provecho de ese futbolista de más.

Luego de un mal despeje de Facundo Rodríguez, Nacho Fernández controló el balón y fulminó a Muslera para el 2-0. En primera instancia, Ramírez invalidó el gol por mano del volante. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, el juez comprobó que la pelota había pegado en el pecho.

Joaquín Alis

