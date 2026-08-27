No se vio en TV: Martínez Quarta frenó a un juvenil de River para patear su penal en la eliminación en Copa Sudamericana

En plena definición Facundo González iba a rematar pero el central lo frenó para ir él a ejecutar.

River cerró un nuevo papelón. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, perdió 8 a 7 en la definición por penales con Independiente Santa Fe de Bogotá y de esta manera quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana en condición de local.

En la tanda de penales, cuando se venía la sexta ejecución a favor del Millonario, ocurrió una situación particular que no se vio en la transmisión oficial de la televisión. La misma se debe a un cambio de último momento en el ejecutante, que finalmente fue Lucas Martínez Quarta.

Es que, en primera instancia fue Facundo González quien salió caminando para hacerse cargo de la ejecución, pero a mitad de la caminata Martínez Quarta lo frenó para ir a patear él el penal, que finalmente lo tiró por arriba del travesaño y que dejó match point al elenco colombiano.

Tan solo dos penales después, con el errado del defensor central más el convertido por Fausto Vera, fue nuevamente González para ejecutar su penal, que finalmente atajó el arquero colombiano Weimar Asprilla con sus piernas en su palo izquierdo, para nuevamente dejar a su equipo en ventaja.

Finalmente, la tanda terminó con los remates de los dos arqueros. Por el lado de Santiago Beltrán, tras resbalarse en el camino, la tiró por arriba del travesaño, mientras que Asprilla la metió al medio y fuerte, para así darle la clasificación a los cuartos de final al conjunto colombiano.

El llanto de Facundo González tras la eliminación de River

Facundo González fue una de las apuestas de Coudet para jugar de arranque el partido de ida -lo hizo como lateral izquierdo- ante la ausencia de Marcos Acuña, mientras que en el Monumental entró para jugar de central en el tramo final del partido. A la hora de los penales, no estuvo entre los cinco primeros, fue el octavo y su ejecución fue de las peores de la noche: sin fuerza, anunciada y sencilla para el arquero.

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Una vez consumada la eliminación de River, el plantel se encerró en el vestuario, casi ni hubo diálogo con la prensa, pero sí en el anillo interno del Monumental se lo pudo ver a Facundo González, que tras saludar a sus allegados se marchó del estadio con lágrimas en los ojos.

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