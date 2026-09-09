Sabalenka: “Estaría más que feliz perdiendo el número uno y ganando el US Open”

El US Open 2026 ya le regaló a los fanáticos del tenis partidos legendarios, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Sin ir más lejos, el de Aryna Sabalenka ante Linda Noskova correspondiente a los cuartos de final será recordado. La número 1 del ranking estuvo a punto de caer ante la campeona de Wimbledon, pero en el súper tie break del tercer set lo ganó por 10 a 7 y pasó a semifinales.

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En dicha instancia se verá las caras con Jessica Pegula, la estadounidense que dejó en el camino a Emma Navarro. Por el otro lado del cuadro aparece Elena Rybakina, quien este miércoles enfrentará a Zheng Qinwen por los cuartos de final. Tanto Pegula como Rybakina pueden destronar a Sabalenka en la cima del ranking.

La bielorrusa fue consultada al respecto en la conferencia de prensa posterior a su victoria ante Noskova y dijo: “Estaría más que feliz perdiendo el número uno y ganando el US Open y conseguir tres títulos consecutivos. Suena genial. Estoy muy feliz de haberme puesto en la posición de tener la oportunidad de conseguir tres títulos seguidos, aunque todavía estoy lejos de lograrlo”.

Aryna Sabalenka. (Foto: Getty).

¿Cómo está el ranking de la WTA?

Antes del inicio del US Open 2026, certamen en el Aryna Sabalenka defiende la mayor cantidad de puntos al ser la campeona vigente, el ranking de la WTA la tená como líder absoluta a la bielorrusa. Todo puede cambiar el próximo lunes cuando se actualice y quienes tienen chances de superarla son Elena Rybakina y Jessica Pegula, que todavía siguen en competencia.

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Sabalenka palpitó el duelo ante Pegula

“Jessica es una jugadora realmente complicada de enfrentar. Puedo decir que ha mejorado muchísimo en los últimos años, ha mejorado su juego y realmente me pone bajo mucha presión. Pero me encanta jugar contra ella porque es una batalla, una lucha, y me gusta estar bajo presión y superar retos difíciles. Jugar contra ella será un partido de tenis de muchísima intensidad. Estaría muy emocionada si fuera ella”, afirmó la número 1 del mundo.

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