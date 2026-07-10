Bono reafirmó su pasión por River y le mandó un emotivo mensaje a Franco Armani

El arquero que representa a la Selección de Marruecos fue consultado sobre un posible arribo al Millonario en un futuro.

La Selección de Marruecos dejó de ser una sorpresa y pasó a ser una realidad. En Qatar 2022 fue semifinalista, en el Mundial 2026 llegó a cuartos, mientras que en su continente también domina. Una figura importante del combinado del norte de África es Yassine Bounou, popularmente conocido como Bono. El arquero que se desempeña en Al Hilal fue importante a lo largo de toda la Copa del Mundo, inclusive tuvo grandes atajadas en la eliminación ante Francia, incluida la del penal de Mbappé.

Una vez consumada la eliminación de Marruecos, Bono dialogó con la prensa en zona mixta y a través de la consulta de ESPN reafirmó su amor por River: “Siento River como una familia mía. Amo Argentina y le deseo siempre lo mejor. ¿Atajar en River? No depende de mí. Yo tengo contrato con otro club, River tiene dos arqueros que son muy buenos y ya está. Si en algún momento se puede dar, estará bien. Sino, seguiré siendo un hincha más”.

Cabe recordar que Yassine Bounou llegó a Al Hilal a mediados de 2023 desde Sevilla. El arquero marroquí tiene contrato con el conjunto árabe hasta mediados de 2028. Actualmente, Bono tiene 35 años, por lo que si cumple su contrato en Arabia Saudita, recién cuando tenga 37 estará disponible para llegar al club del cual es hincha.

Bono le atajó el penal a Mbappé. (Foto: Getty).

Emotivas palabras de Bono para Armani

Franco Armani dejará River luego de más de ocho años. El arquero más ganador de la historia del Millonario regresará a Atlético Nacional de Medellín, donde también hizo historia grande. Bono se tomó el tiempo de dedicarle unas muy lindas palabras: “Te felicito mucho por toda tu trayectoria en River“.

“Sinceramente me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River. Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia de River. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa”, completó Yassine Bounou.

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