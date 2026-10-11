El Millonario superó a Estudiantes de Río Cuarto por la mínima en el Estadio Monumental y ahora ya se enfocó en su visita a Sarmiento.

River ganó ante Estudiantes de Río Cuarto y no mucho más. Los de Leonardo Ponzio no brillaron aunque controlaron el juego de comienzo a fin. Lo más llamativo de la jornada fue la poca efectividad en los remates a los tres palos. Así y todo, los de Núñez sumaron de a tres y, con un partido pendiente, escalaron posiciones en las tablas, tanto en la del Clausura como en la anual.

Nicolás Otamendi, uno de los líderes del grupo, analizó la actuación del Millonario ante Estudiantes de Río Cuarto en diálogo con ESPN: “Tenemos que tener más paciencia de tres cuartos de cancha para adelante. Hoy teníamos la ansiedad de poder jugar y no sabíamos cómo iba a salir porque hacía mucho no jugábamos juntos, hemos jugado amistosos pero no tiene nada que ver con lo que es la competición nuestra”.

Además, agregó: “Para nosotros es muy importante generar positividad entre nosotros, generar juego, captar la idea de Ponzio -que es lo más importante- y creo que hoy fueron tres puntos importantes, porque para nosotros son finales. Tenemos finales por delante que jugar. Tenemos jugadores que son conscientes de eso, tenemos que generar positividad entre nosotros, generar juego. Lo más importante es estar positivos y tratar de acá es seguir sumando de a tres“.

“Apuntamos a ganar los cinco partidos, sin dudas. Porque para nosotros es importante, el objetivo es la Libertadores. El objetivo de la gente, el club y de nosotros está más que claro, tenemos que ser conscientes de eso. Estamos en el mejor club de Argentina y tenemos que asumir la responsabilidad y dar todo cada partido”, completó Ota. Cabe recordar que los caminos de River para clasificar a la Libertadores 2027 son: salir campeón del Clausura o hacerlo mediante un cupo en la tabla anual.

Nicolás Otamendi ante Estudiantes de Río Cuarto. (Foto: Getty).

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 45 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Lanús – 41 puntos Huracán – 41 puntos Independiente – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 38 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 26 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

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Así está la tabla del Clausura 2026

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