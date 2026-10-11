Boca hoy: los reemplazantes de Paredes, cómo llega Vasco da Gama y el elogio de Messi a Aranda

Aún padeciendo la baja de Leandro Paredes por el desgarro que sufrió ante Instituto, Boca intentará dar vuelta la página rápidamente para afrontar de la mejor manera el duelo ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. A continuación, las noticias más destacadas del Mundo Boca en este domingo 11 de octubre.

Quién reemplaza a Paredes ante Vasco: el posible 11 de Boca para las semis

Luego de confirmarse que el capitán de Boca posee una lesión de grado II en su isquiotibial derecho, el Vasco Arruabarrena sabe que no podrá contar con él hasta el Superclásico. Por ende, tendrá que hallarle un reemplazante de manera urgente, sobre todo para el duelo de este martes por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En el corto plazo, pensando únicamente en Vasco da Gama, los posibles reemplazantes de Paredes parecen ser dos: Williams Alarcón o Sebastián Villa. Pese a sus diferencias, la duda radica allí debido a que los otros 10 nombres estarían definidos en el 11 inicial.

En el arco estará Álvaro Montero, en la defensa Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco, el mediocampo tendrá asegurados a Milton Delgado y Santiago Ascacibar, mientras que la delantera ya tiene lugar para Leonel Flores y Miguel Merentiel. Además, Carlos Palacios se meterá en lugar del también lesionado Alan Velasco.

Quedará definir si Arruabarrena dispone de un doble 5 conformado por Ascacibar y Delgado, con Palacios por delante y Villa como extremo, o si utiliza al chileno como extremo y coloca como volante central a Alarcón.

Aranda, destacado por Messi

En un video patrocinado por Adidas, Leo Messi escribió en una hoja los 10 nombres que están llamados a “reescribir el futuro del juego”. Entre ellos, el astro rosarino destacó a un solo jugador argentino: Tomás Aranda.

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a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

En su lista, Messi mencionó al 10 de Boca junto con otras promesas mundiales del fútbol masculino y femenino. En concreto, Leo puso a Aranda a la altura de jugadores como los mundialistas Can Uzun, de Turquía y Gilberto Mora, de México. Además, otras joyas como el inglés Max Dowman, el estadounidense Zavier Gozo, el español Jesús Rodríguez y el neerlandés Kees Smit.

Del fútbol femenino, fueron destacadas la inglesa Chloe Sarwie, la brasileña Giovanna Waksman y la alemana Lotta Wrede.

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Vasco da Gama empató antes de enfrentar a Boca y tiene el descenso cerca

El pasado sábado por la noche, Vasco da Gama empató 0-0 contra Remo por la fecha 30 del Brasileirao. El encuentro que se llevó a cabo en el Estadio São Januário finalizó sin goles y dejó más dudas que certezas de cara al enfrentamiento contra Boca por el duelo de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, que se disputa este martes en La Bombonera.

De esta manera, con vistas hacia el compromiso por el ámbito internacional pero con la mente todavía puesta en lo doméstico, los Camisas Negras no pudieron vencer al anteúltimo de la tabla de posiciones y que se encuentra en puesto de descenso. Así las cosas, esta apática igualdad lo dejó 14° y no pudo alejarse de la ardua pelea por la permanencia.

Lo cierto es que, de cara a la semifinal de la Copa Sudamericana contra Boca, Vasco da Gama llega con un empate que no deja buenas sensaciones. Aunque es una realidad que guardó futbolistas, la realidad marca que debía imponerse ante un rival accesible y claramente inferior en jerarquía. Pese a eso, no se sacaron ventajas y en las próximas horas llegará a Buenos Aires.

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Un dato importante a tener en cuenta es la participación de los argentinos: Facundo Colidio y Alan Lescano fueron titulares. El ex River disputó 50 minutos hasta que fue reemplazado y el ex Argentinos Juniors jugó 65′ en total. Más tarde, ingresaron Claudio Spinelli y Santiago Sosa para disputar el último tramo del compromiso en condición de local.