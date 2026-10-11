River hoy: la obsesión de Otamendi, Acuña le falló al Dibu y el referente brasileño de Pereyra

Todas las novedades del Millonario de este domingo 11 de octubre, el día después de superar 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 11 de octubre de 2026, el día posterior al triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en el Estadio Monumental. La premonición de Acuña, por qué le falló al Dibu Martínez, el objetivo de Nicolás Otamendi, el referente de Lautaro Pereyra y la palabra de Leonardo Ponzio.

La predicción del Huevo

River no brilló, pero le ganó bien a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Leonardo Ponzio tuvieron el control total del juego, se pusieron en ventaja rápidamente con un gol de Marcos Acuña y luego tuvieron incontable cantidad de situaciones para ampliar el marcador, pero la efectividad de remates a los tres palos fue muy baja.

Así y todo, River sumó de a tres, escaló posiciones en las tablas y sigue soñando con meterse en la Libertadores 2027. Uno de los mejores jugadores del Millonario, no solamente por haber convertido, fue Marcos Acuña, quien una vez finalizado el partido compartió unos chats que se hicieron virales.

EL Huevo utilizó su cuenta de Instagram para mostrar una conversación con su esposa en la que pronosticaba que iba a marcar ante el elenco cordobés. María Julia Silva le dijo al Huevo: “Podés meter un gol? Ya ni me acuerdo cuando metiste uno”, a lo que el lateral le respondió: “Jajaja. San Lorenzo”, la réplica llegó: “Mil años pasaron”. El Huevo contestó: “Hoy es el día”… y así fue.

Otro de los chats que compartió Marcos Acuña en su cuenta de Instagram fue con Dibu Martínez, con quien compartió años y momentos de gloria en la Selección Argentina. El arquero le escribió: “Hoy metés golcito y perreas como loco”, acompañado del un sticker suyo bailando. El Huevo le respondió con risas y luego agregó en su historia: “No me animé amigo”.

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Otamendi dejó en claro los objetivos de River

Nicolás Otamendi, uno de los líderes del grupo, analizó la actuación del Millonario ante Estudiantes de Río Cuarto en diálogo con ESPN: “Tenemos que tener más paciencia de tres cuartos de cancha para adelante. Hoy teníamos la ansiedad de poder jugar y no sabíamos cómo iba a salir porque hacía mucho no jugábamos juntos, hemos jugado amistosos pero no tiene nada que ver con lo que es la competición nuestra”.

Además, agregó: “Para nosotros es muy importante generar positividad entre nosotros, generar juego, captar la idea de Ponzio -que es lo más importante- y creo que hoy fueron tres puntos importantes, porque para nosotros son finales. Tenemos finales por delante que jugar. Tenemos jugadores que son conscientes de eso, tenemos que generar positividad entre nosotros, generar juego. Lo más importante es estar positivos y tratar de acá es seguir sumando de a tres“.

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“Apuntamos a ganar los cinco partidos, sin dudas. Porque para nosotros es importante, el objetivo es la Libertadores. El objetivo de la gente, el club y de nosotros está más que claro, tenemos que ser conscientes de eso. Estamos en el mejor club de Argentina y tenemos que asumir la responsabilidad y dar todo cada partido”, completó Ota. Cabe recordar que los caminos de River para clasificar a la Libertadores 2027 son: salir campeón del Clausura o hacerlo mediante un cupo en la tabla anual.

Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).

Lautaro Pereyra dijo por qué le costó tanto a River y contó quién es su ídolo

Cuando Leonardo Ponzio confirmó la formación de River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto hubo un nombre que sorprendió y fue el de Lautaro Pereyra. Thiago Almada recibió el alta médica el pasado sábado y el entrenador optó por no exigirlo de entrada, por eso apostó por el talentoso juvenil que ya mostró condiciones en sus primeros partidos en Primera.

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Si bien River no brilló, su gran figura fue Lautaro Pereyra, que permanentemente pidió la pelota, se asoció con sus compañeros y tuvo varios intentos al arco, aunque pocos fueron entre los tres caños. El pibe analizó la victoria del Millonario ante el elenco cordobés en diálogo con ESPN: “Muy contento por el grupo y por el partido que hicimos”.

“Después de 21 días costó la verdad, pero el grupo bien. En la semana estuvimos bien y nos faltó cerrar a lo último, pero al grupo lo vi bien”, dijo Pereyra. Por otro lado, fue consultado por su estilo de juego y el pibe lo describió: “Soy un encarador tiene velocidad y me gustan los mano a mano”.

Lautaro Pereyra apenas tiene 18 años, por lo que sus referentes son actuales. Al talentoso juvenil le preguntaron sobre su principal referente y no dudó: “Neymar”. Es una elección lógica para un chico de esa edad, que en sus años formativos veía al crac brasileño en su mejor nivel en clubes de la talla de PSG.

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Lautaro Pereyra. (Foto: Getty).

La palabra de Ponzio

En conferencia de prensa, el DT se refirió al actual conflicto de la dirigencia de River y la AFA y si cree que eso podría interferir en los próximos arbitrajes contra su equipo: “Quiero estar exento de todo lo que se pueda generar para meterme en lo futbolístico, que es donde me van a culpar o juzgar. Mis energías están bien puestas ahí”.

“Es una historia este club. Tiene muchos años de existencia. Eso avala todo como para poder nosotros demostrar lo que somos como club, como el equipo que tenemos. Nos vamos a defender haciendo las cosas bien nosotros. Creo y siento que no hay otra cosa que jugar once contra once y ahí se ve todo”, soltó Ponzio.

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Leonardo Ponzio. (Foto: Getty).

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