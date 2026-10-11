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Así quedaron la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura tras la goleada de Rosario Central a Independiente Rivadavia

Quedan apenas 4 fechas para que termine el campeonato y hubo varios movimientos en las últimas horas.

Ángel Di María, autor de un gol de Rosario Central ante Independiente Rivadavia.
© @RosarioCentralÁngel Di María, autor de un gol de Rosario Central ante Independiente Rivadavia.

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 12, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 11 de octubre.

En el primer turno, San Lorenzo venció 1-0 a Deportivo Riestra y se acercó a los puestos de clasificación. Luego, Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y achicó la distancia contra el puntero de la tabla anual, que tendrá un desenlace caliente. Además, Platense empató 1-1 con Argentinos Juniors y a ninguno de los dos le sirvió la igualdad.

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Más tarde, Racing recibe a Belgrano de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda en un encuentro que dejará consecuencias sea cual sea el resultado. Por último, Independiente visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes para intentar meterse en la pelea para ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Sarmiento (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez (4°A) – Huracán (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Belgrano (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Defensa y Justicia – 43 puntos
  12. Lanús – 41 puntos
  13. Huracán – 41 puntos
  14. Independiente – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 38 puntos
  17. Gimnasia (M) – 36 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Unión – 34 puntos
  20. Talleres – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
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