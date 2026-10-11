Así quedaron la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura tras la goleada de Rosario Central a Independiente Rivadavia

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 12, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 11 de octubre.
En el primer turno, San Lorenzo venció 1-0 a Deportivo Riestra y se acercó a los puestos de clasificación. Luego, Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y achicó la distancia contra el puntero de la tabla anual, que tendrá un desenlace caliente. Además, Platense empató 1-1 con Argentinos Juniors y a ninguno de los dos le sirvió la igualdad.
Más tarde, Racing recibe a Belgrano de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda en un encuentro que dejará consecuencias sea cual sea el resultado. Por último, Independiente visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes para intentar meterse en la pelea para ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Sarmiento (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez (4°A) – Huracán (5°B)
Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Belgrano (3°B) – Newell’s (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Lanús – 41 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Independiente – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 38 puntos
- Gimnasia (M) – 36 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Unión – 34 puntos
- Talleres – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO