Así quedaron la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura tras la goleada de Rosario Central a Independiente Rivadavia

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 12, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 11 de octubre.

En el primer turno, San Lorenzo venció 1-0 a Deportivo Riestra y se acercó a los puestos de clasificación. Luego, Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y achicó la distancia contra el puntero de la tabla anual, que tendrá un desenlace caliente. Además, Platense empató 1-1 con Argentinos Juniors y a ninguno de los dos le sirvió la igualdad.

Más tarde, Racing recibe a Belgrano de Córdoba en el Cilindro de Avellaneda en un encuentro que dejará consecuencias sea cual sea el resultado. Por último, Independiente visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes para intentar meterse en la pelea para ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)

Sarmiento (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Vélez (4°A) – Huracán (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)

Belgrano (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa y Justicia – 43 puntos Lanús – 41 puntos Huracán – 41 puntos Independiente – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 38 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos San Lorenzo – 36 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026