Ultimátum de Conmebol a Vasco da Gama por la sede de la vuelta de semifinales ante Boca

El ente sudamericano notificó que Vasco da Gama tiene 24 horas para definir la sede para recibir a Boca o se le impondrá una.

Boca y Vasco da Gama ya se preparan para inaugurar la serie de las semifinales de la Copa Sudamericana. La ida se jugará en La Bombonera este martes desde las 21:30, por lo que ambos equipos se encuentran preparándose para el compromiso. El Xeneize en Boca Predio y los brasileños también en suelo argentino.

Ahora bien, si bien está confirmado todo lo relacionado a la ida, el escenario de la vuelta todavía es una incógnita. Es que Vasco no puede afrontar el duelo en su estadio, el Sao Januario, porque no cumple con la capacidad mínima permitida para esta instancia, por lo que deberá mudarse a otra cancha en Río de Janeiro.

La opción que quiere Vasco es el Maracaná, y tenía todo acordado para que se dispute allí. Sin embargo, en las últimas horas se dio marcha atrás y el consorcio compartido por Flamengo y Fluminense negaron nuevamente la cesión del mítico estadio carioca.

El Maracaná, la sede que Vasco quiere para recibir a Boca

La otra alternativa que maneja el equipo cruzmaltino es el Olímpico Nilton Santos de Botafogo, pero busca evitarlo debido a que el césped es sintético. Al no estar definida la sede a falta de ocho días para dicho encuentro, la Conmebol le dio un ultimátum a la directiva de Vasco: tienen tiempo hasta este martes 13 al mediodía para definir dónde hará de local ante Boca. De lo contrario, será el ente sudamericano el que impondrá la sede.

El comunicado del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro al respecto

Publicidad

Ante todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita que Su Excelencia se digne, con la mayor brevedad posible, a reconsiderar la decisión del evento 21, con el fin de restablecer la resolución dictada por el Excmo. Magistrado Presidente de la 23ª Cámara de Derecho Privado, en el sentido de ordenar a la demandante FLA-FLU SERVIÇOS S.A. que ponga a disposición el Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) para la realización del partido entre el Club de Regatas Vasco da Gama y el Club Atlético Boca Juniors, a las 21:30 horas del 20 de octubre del corriente año, asegurando el acceso a las instalaciones en condiciones comerciales y operativas igualitarias a las aplicadas a los clubes que integran la estructura de la concesionaria, cumpliendo con las exigencias legales, reglamentarias, técnicas y de seguridad pertinentes

Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, aún no hay una sede confirmada y se espera que sea informado por la propia CONMEBOL durante las próximas horas para ultimar los detalles necesarios.

Publicidad

El cuadro de la Copa Sudamericana