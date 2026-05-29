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Copa Argentina

Al igual que Boca y River, San Lorenzo y Racing postergaron sus partidos de Copa Argentina

Definitivamente, finalizó el semestre de los equipos grandes de la Primera División del fútbol argentino.

El trofeo de la Copa Argentina.
© Prensa Copa ArgentinaEl trofeo de la Copa Argentina.

Definitivamente, los planteles de la Primera División del fútbol argentino iniciaron sus respectivos descansos. Después de lo que fue la final del Torneo Apertura, donde Belgrano gritó campeón al vencer a River, como así también lo que fueron las eliminaciones de Boca en la Copa Libertadores y de Racing y San Lorenzo en la Copa Sudamericana, se postergaron partidos de la Copa Argentina.

Cuando aún restan 13 días para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los hinchas deberán esperar hasta la finalización del mismo para volver a ver a sus equipos. Incluso, por el certamen federal.

La Academia iba a jugar en Jujuy ante Defensa y Justicia, pero por un pedido dirigencial, principalmente porque no tienen entrenador después de lo que fue la destitución de Gustavo Costas, los organizadores y los miembros de la Asociación del Fútbol Argentino decidieron reprogramar el juego. Ahora, se deberá analizar una nueva sede, día y horario.

Por el lado del Cuervo, que se mediría ante Deportivo Riestra, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, perteneciente a Deportivo Morón, tampoco jugará. De hecho, desde el club situado en el Bajo Flores argumentaron que “se resolvió luego de una presentación realizada por el club donde se solicitó a los organizadores realizar el encuentro en otras condiciones de día, horario y sede”.

Cabe destacar que el único de los equipos grandes que afrontó los 16avos de final fue Independiente, quien se cargó a Unión en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y en la próxima instancia se enfrentará a Atlético Tucumán, con día, horario y sede a definir. Pero será luego de la cita mundialista, donde también jugarán el Xeneize y el Millonario frente a Sarmiento y Aldosivi, respectivamente, ya que habían solicitado con antelación la postergación de sus juegos.

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DATOS CLAVES

  • Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura tras vencer a River en la final.
  • Racing y San Lorenzo postergaron sus partidos de Copa Argentina hasta después del Mundial.
  • Independiente eliminó a Unión y enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima instancia.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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