La Inteligencia Artificial anticipó el camino de Boca y River en la Sudamericana: habría Superclásico y uno será campeón

Tras el sorteo, la IA se animó a proyectar el recorrido del Xeneize y el Millonario en el certamen internacional.

La Copa Sudamericana ya tiene su cuadro definido. Este viernes, en la sede de la Conmebol quedaron confirmados los cruces rumbo a la final de Barranquilla y el morbo apareció rápidamente: Boca y River quedaron del mismo lado de la llave y podrían enfrentarse en una semifinal histórica.

El camino de Boca Juniors comenzará en los playoffs ante O’Higgins tras haber descendido desde la Libertadores. Si supera esa serie, se cruzará en octavos con Recoleta. Del otro lado aparece River Plate, que avanzó directamente a octavos como líder de grupo y aguardará por el ganador entre Independiente Santa Fe y Caracas. En medio de toda esa expectativa, la Inteligencia Artificial se metió en la conversación y realizó su propia predicción sobre el recorrido de ambos equipos argentinos, si habrá Superclásico y hasta el campeón del certamen.

La predicción de la inteligencia artificial para Boca y River

Según el análisis realizado por la IA, Boca logrará superar sin demasiados sobresaltos tanto a O’Higgins como a Recoleta. “Pese a que sufrirá en Chile, Boca hace pesar la localía en La Bombonera y supera el repechaje frente a los trasandinos”, señaló inicialmente, antes de agregar que el Xeneize “hará valer el peso de su camiseta y su historia” para avanzar también en octavos de final.

Sin embargo, el pronóstico marca que el verdadero desafío aparecerá recién en cuartos. Allí, la IA imagina un cruce frente a São Paulo y anticipa una serie extremadamente pareja. “Boca aguanta el empate en Brasil y pasa a semifinales por penales, a lo Boca”, sostuvo en su desarrollo.

Del lado de River, el sistema proyectó un recorrido más sólido. Primero, eliminando a Santa Fe o Caracas con autoridad. “River impone la intensidad del equipo de Coudet, saca un buen resultado de visitante y liquida la serie en el Monumental con una goleada”, explicó. Más adelante, también imaginó un triufo frente a Vasco da Gama, tanto en la ida como en la vuelta, para avanzar entre los cuatro mejores.

Y allí aparece el gran morbo del cuadro: el Superclásico, serie para la que la IA se aimó a describir cada cruce. “Será un empate sumamente tenso en La Bombonera (1-1) y una victoria ajustada y vibrante de River Plate por 2-1 en el Monumental, dándole el pase a la gran final”, detalló depositando al equipo del Chacho en Barranquilla y repitiendo la misma secuencia que logró el Millonario en 2014, con Marcelo Gallardo en el banco.

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Ya en la definición disputada en Colombia, el rival proyectado sería Atlético Mineiro, quien dejará en el camino a Sporting Cristal, Santos y luego a Botafogo en semis. Finalmente, el campeón, según la Inteligencia Artificial, terminaría siendo River. “Con el envión anímico de haber eliminado a Boca, superará a Atlético Mineiro por 2-0 y levantará la Copa Sudamericana”, concluyó el análisis, proyectando lo que sería el primer título de la era Coudet.

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