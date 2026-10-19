El General había cuestionado al arquero en pleno partido por una jugada puntual y las cámaras de la transmisión lo dejaron expuesto.

El pasado miércoles, River visitó a Sarmiento y se volvió a Núñez con un empate con gusto a poco. Aquella jornada tuvo un momento de tensión entre Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán, ya que el marcador central le reprochó al arquero que salga un poco más. Las cámaras captaron el momento y se hizo viral.

En el duelo ante Belgrano, con victoria para el Millonario por 3 a 0, tanto Beltrán como Otamendi tuvieron excelentes rendimientos. Inclusive, tras el golazo de Thiago Almada se dieron un abrazo. Una vez finalizado el partido, el General reveló que se disculpó por su actitud en Junín.

¡¡ACÁ NO PASO NADA!! Luego del reproche del General en el partido ante Sarmiento, Otamendi felicitó a Beltrán ante Belgrano y se dieron un gran abrazo en pleno campo de juego.



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Pedido de disculpas a Beltrán

En zona mixta, Nicolás Otamendi contó que se disculpó con Santiago Beltrán tras el reproche de Junín: “Le pedí disculpas personalmente, lo hago público también porque a veces se me sale la chaveta, pero vivo el fútbol de una manera que soy competitivo, pero hay veces que por el nivel del partido o lo que sea… lo hice, le pedí disculpas a él”

Además, agregó: “Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días, es el primero en llegar, el último en irse y sé lo que puede dar, yo cuando lo conocí en la Selección y dije que River tenía un arquero para muchos años. Es sacar esa personalidad, el arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien, estoy muy contento por él, por el equipo“.

La presencia de Enzo Pérez en la tribuna

“A Enzo lo conozco, lo conozco de Valencia, lo he visto siempre como capitán de River, defendió la camiseta como nadie. Verlo en la hinchada es lindo, el hincha de River es así y por eso mi deseo siempre es dejar todo por la camiseta y poder conseguir un poquitito de lo que Enzo consiguió, con trabajo, creo que lo más importante es poder llegar a ese objetivo“, completó Otamendi.

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🗣️ " ENZO DEFENDIÓ LA CAMISETA COMO NADIE. VERLO EN LA HINCHADA ES LINDO. MI DESEO ES CONSEGUIR UN POQUITITO DE LO QUE CONSIGUIÓ"



✍️ De Otamendi para Enzo Pérez. pic.twitter.com/PhKhlKUWPc — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2026

¿Qué se le viene a River?

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