Quién es el árbitro de River vs. Bragantino por la fecha 5 de la Copa Sudamericana

El uruguayo Gustavo Tejera será el colegiado del compromiso que se jugará en el Monumental este miércoles.

River quiere asegurar su clasificación a la ronda de eliminación directa de la Copa Sudamericana 2026 esta noche. Un triunfo en el Monumental ante Bragantino dejaría al equipo de Coudet en esa condición, e incluso con el primer puesto de su grupo confirmado a falta de una fecha.

De todas formas, el Millonario no tendrá sencilla dicha tarea, ya que los brasileños también quieren soñar con la clasificación en condición de visitante. Además, el entrenador de River, a sabiendas de que el domingo jugarán la final del Apertura ante Belgrano, marginó a varios futbolistas titulares y citó solamente a 20 futbolistas.

Para este encuentro entre River y Bragantino, que se jugará desde las 21:30 en el Monumental, la Conmebol designó al uruguayo Gustavo Tejera como el encargado de impartir justicia. El montevideano estará acompañado de una terna completamente oriental, tanto en campo como en VAR.

En lo que respecta al historial, Tejera dirigió en tres oportunidades a River, en las que el Millonario siempre se quedó con el triunfo. Ante The Strongest en 2023, ante Talleres en 2024 y ante Universitario en 2025, todos por Copa Libertadores. A Bragantino lo arbitró en 2 ocasiones, con un empate y una derrota como resultados.

En Brasil el Millonario consiguió una victoria agónica con un gol de Lucas Martínez Quarta en tiempo de descuento.

Terna arbitral del partido

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Asistente 1: Nicolas Taran (URU)

Asistente 2: Carlos Barreiro (URU)

Cuarto árbitro: Alberto Feres (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

AVAR: Diego Dunajec (URU)

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Formaciones de River y Bragantino

RIVER: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño; Juanfer Quintero, Giuliano Galoppo, Maxi Meza; Ian Subiabre y Maxi Salas. DT: Eduardo Coudet.

BRAGANTINO: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

River vs. Bragantino: horarios por país

Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Chile: 21:30 horas

21:30 horas Brasil: 21:30 horas

21:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas México: 18:30 horas

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¿Cómo ver por TV el partido entre River y Bragantino por la Copa Sudamericana?

El duelo entre River y Bragantino, a disputarse este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.30 horas en el Estadio Monumental se podrá ver únicamente a través de DirecTV -canales 610 (SD) y 1610 (HD)– y también de la plataforma DGO.