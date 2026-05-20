River recibe a Bragantino: qué resultados lo clasifican a los octavos de final de la Copa Sudamericana

En el Monumental y por la quinta fecha de la fase de grupos, el Millonario tiene una posibilidad concreta de asegurar el primer puesto.

River Plate recibe a Red Bull Bragantino en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana. En el Estadio Monumental de Núñez y en la previa de la gran final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba, el Millonario se encuentra ante una clara posibilidad de asegurar el primer puesto y el pasaje a octavos de final.

Sucede que, al cabo de las primeras cuatro fechas, los dirigidos por Eduardo Coudet encabezan la tabla de posiciones con notoria comodidad, cuatro puntos por encima de Carabobo y el propio equipo brasileño. Como consecuencia de ello, salvo una verdadera catástrofe, no tendrán problemas en lograr el objetivo tarde o temprano.

En ese contexto, la realidad indica que a River le sirven varios escenarios para asegurar este miércoles mismo el boleto rumbo a la próxima instancia del certamen continental. Y, de no lograrlo en el día de hoy, podría hacerlo sin demasiados problemas dentro de una semana, cuando reciba a Blooming, también en el Monumental.

River y Bragantino se enfrentan en el Monumental. (Foto: Getty)

Los resultados que meten a River en octavos de final

Por empezar, hay que decir que, si River le gana a Bragantino por cualquier marcador, confirmará el primer puesto del grupo y también la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un desenlace que hablaría a las claras de la superioridad de los de Coudet en la zona, accediendo a la próxima etapa con una fecha de anticipación.

De todas maneras, empatando también puede sellarse el objetivo. Es que, si River iguala con Bragantino y Carabobo no puede derrotar a Blooming como visitante el próximo jueves, el Millonario garantizará su presencia en los octavos de final de la Sudamericana. No es el escenario ideal porque no clasificaría hoy, pero igualmente seguiría en competencia.

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Ahora bien, si River no le gana a Bragantino y Carabobo sí consigue los tres puntos contra Blooming, los de Coudet tendrán que superar a dicho equipo boliviano en la sexta fecha de la fase de grupos. En ese escenario, derrotando a su último contrincante, no dependerá, en absoluto, de lo que pase entre brasileños y venezolanos.

Por otra parte, ganando sus dos partidos restantes, hay muchas posibilidades de que River termine como el mejor de todos los primeros de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Si eso sucede, definirá todas las llaves eliminatorias en condición de local, con la excepción clara de la final, que se llevará a cabo de forma neutral.

¿Cuándo se juega River vs. Bragantino?

El partido entre River Plate y Red Bull Bragantino, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez.

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La tabla de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVE

Este miércoles 20 de mayo River Plate enfrenta a Bragantino por la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Eduardo Coudet aseguran el primer puesto del grupo si ganan el partido.

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