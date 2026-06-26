Rafael Santos Borré, a detalles de ser refuerzo de River: los millones que le pagará a Inter de Porto Alegre

El colombiano ultima cuestiones para volver al Millonario por pedido de Coudet. Los detalles.

River continúa moviéndose fuerte en el mercado de pases. Luego de haber acordado las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, el Millonario busca alternativas para la ofensiva, posición en la que se vincularon nombres como Ángel Correa y Giovanni Simeone.

Sin embargo, quien está más cerca de convertirse en refuerzo para esta zona es un viejo conocido, que supo transformarse en un hombre de la casa de Núñez: Rafael Santos Borré.

El colombiano, con actualidad en Inter de Porto Alegre, tiene negociaciones muy avanzadas con River para regresar al club en el que conquistó la Copa Libertadores en 2018.

Quedan por pulirse finos detalles para que que Rafa vuelva a ser jugador del Millonario. El futbolista colombiano resignará una parte importante del salario que percibe en Brasil para regresar a River, y el club de Núñez pagará 2.5 millones por su ficha para que se efectúe el traspaso.

Luego de su salida en 2021, como agente libre, rumbo al fútbol europeo -pasó por el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen de Alemania-, el delantero colombiano volvió a Sudamérica para vestir la camiseta del Inter PA, quien pagó 6.5 millones de euros por su ficha en 2024.

Borré, a detalles de volver a River

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Ahora, si los últimos detalles terminan desembocando en una negociación exitosa, Santos Borré tendrá su segundo ciclo en Núñez y Chacho Coudet tendrá a su tercer refuerzo en este mercado de pases.

Los números de Santos Borré esta temporada

A lo largo de la temporada 2026, el delantero colombiano de 30 años lleva disputados un total de 28 partidos, en los que marcó 9 goles y aportó 2 asistencias. Además recibió 4 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1734 minutos en cancha.

Los números de Santos Borré en River

Durante su estadía en River entre 2017 y 2021, Rafael Santos Borré logró acumular 55 anotaciones y 22 asistencias al cabo de 149 compromisos de carácter oficial.

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En síntesis