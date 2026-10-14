¿Ramón Díaz a River? Ponzio rompió el silencio sobre la posible vuelta: “Más no puedo decir”

Tras el empate ante Sarmiento, el DT interino se refirió a su continuidad y el pedido de los hinchas del Millonario.

Por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026, River Plate cosechó un empate por 1-1 en su visita ante Sarmiento de Junín. Gonzalo Montiel, en el complemento, aportó el único gol para los de Núñez, que se mantienen fuera de los lugares de Playoffs en la Zona B.

En conferencia de prensa, Leonardo Ponzio se mostró optimista por el rendimiento de su equipo y la cantidad de situaciones generadas, pero no pudo evitar abordar el tema más importante del momento en el Millonario: Ramón Díaz.

Los hinchas llevan semanas pidiendo por la vuelta del Pelado y, en plena conferencia, al DT interino le preguntaron si es posible que Ramón Díaz se pueda poner al frente del equipo en 2027.

“Respeto tu pregunta porque podía llegar. Vivo el hoy. River es hoy. Para proyectar lo que viene el año que viene hay que ganar lo que queda. Más no puedo decir. Por lo que conozco este club, si no vivís el hoy, después es tarde”, soltó el exmediocampista.

Ramón Díaz espera el llamado de River. (Foto: Getty)

River, lejos en la Tabla Anual

“Pelear por la Tabla Anual se verá. Habrá que seguir sumando. Ahora tenemos cuatro finales que son más que importantes. Sumar en cierto punto viene bien, pero siempre vamos a buscar los tres puntos”, resaltó Ponzio sobre lo que resta en el Torneo Clausura y la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores.

Publicidad

Y les mandó un mensaje a los hinchas: “Siempre me manifesté igual con la gente. River son ellos. Hay que pensar en hoy. Si no pensamos en el hoy se nos van a seguir pasando los años y vamos a mirar siempre hacia atrás. Es hoy, no queda otra, y hoy me toca a mí”.

Cuándo es el próximo partido de River

Por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026, River Plate volverá a jugar de visitante y ante la necesidad de ganar para aspirar a disputar los Playoffs. Será el próximo domingo 18 de octubre ante Belgrano desde las 20.15.

Así está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

Datos clave