River cerró un nuevo sponsor por más de 10 millones de dólares

El Millonario llegó a un importante acuerdo económico hasta 2031 con una de las empresas con mayor presencia en el mundo.

En los últimos años, River amplió drástica sus ingreso por sponsors y en esta oportunidad, el club firmó un contrato con VISA a cambio de 10 millones de dólares + IVA hasta 2031. Los de Núñez acordaron que el nuevo sponsor tenga presencia de marca en distintos espacios: el Estadio Monumental, el River Camp y en los canales oficiales del club.

Por otro lado, este acuerdo contempla la incorporación de tecnología para medios de pago dentro del estadio, también beneficios exclusivos, hospital y la presencia de la marca. Cabe destacar que nada tiene que ver con el naming del estadio ni tampoco aparecerá en la camiseta ni en el pantalón.

Además, Visa también patrocinará el hospitality del bodegón 1901 los días de partido, sumando su marca a una de las propuestas gastronómicas más consolidadas del Monumental.

Stefano Di Carlo, Gabriela Renaudo e Ignacio Villarroel. (Foto: Prensa River).

Tras firmar el acuerdo con VISA, Di Carlo afirmó: “Estamos convencidos de que la combinación entre el vínculo que River tiene con su comunidad y la experiencia de Visa dará lugar a propuestas de gran valor. Sumar su innovación y sus soluciones a esa cercanía traerá nuevas oportunidades para nuestros socios, hinchas y todo el público que disfruta del Estadio, ya sea en un partido o en un recital.”.

Así comunicó River la incorporación de VISA

El club emitió un comunicado oficial: “Visa se convirtió en sponsor oficial del Club Atlético River Plate hasta 2031, en el marco de una alianza que combina beneficios exclusivos, hospitalidad, presencia de marca y la incorporación de tecnología para optimizar las experiencias de pago.

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Este acuerdo acompaña la evolución de River como uno de los principales espacios para espectáculos deportivos y musicales en la región y el mundo, impulsando experiencias que integran innovación, conectividad y nuevas formas de interacción para socios, hinchas y espectadores.

La firma del contrato se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Monumental y del lado de River estuvieron presentes Stefano Di Carlo (Presidente) e Ignacio Villarroel (Vicepresidente), mientras que de Visa participó Gabriela Renaudo (Group Country Manager para Cono Sur). Las partes destacaron el valor de impulsar la innovación en torno a las experiencias en el Estadio, desarrollando beneficios y propuestas de valor diferenciadoras.

Entre los aspectos destacados del acuerdo se encuentra la implementación de tecnología Visa, como la incorporación de pagos NFC en puntos de venta del Monumental y soluciones digitales como Click to Pay, tokenización y autenticación biométrica, aplicadas a experiencias como la compra de tickets, gastronomía, estacionamiento, cuota social y merchandising oficial.

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Asimismo, Visa contará con presencia de marca en distintos espacios del Estadio, River Camp y canales oficiales del Club, acompañada de activaciones, contenidos y comunicaciones dirigidas a la comunidad riverplatense”.

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