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River Plate

River cerró un nuevo sponsor por más de 10 millones de dólares

El Millonario llegó a un importante acuerdo económico hasta 2031 con una de las empresas con mayor presencia en el mundo.

Stefano Di Carlo
© Prensa RiverStefano Di Carlo

En los últimos años, River amplió drástica sus ingreso por sponsors y en esta oportunidad, el club firmó un contrato con VISA a cambio de 10 millones de dólares + IVA hasta 2031. Los de Núñez acordaron que el nuevo sponsor tenga presencia de marca en distintos espacios: el Estadio Monumental, el River Camp y en los canales oficiales del club.

Por otro lado, este acuerdo contempla la incorporación de tecnología para medios de pago dentro del estadio, también beneficios exclusivos, hospital y la presencia de la marca. Cabe destacar que nada tiene que ver con el naming del estadio ni tampoco aparecerá en la camiseta ni en el pantalón.

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Además, Visa también patrocinará el hospitality del bodegón 1901 los días de partido, sumando su marca a una de las propuestas gastronómicas más consolidadas del Monumental.

Stefano Di Carlo, Gabriela Renaudo e Ignacio Villarroel. (Foto: Prensa River).

Stefano Di Carlo, Gabriela Renaudo e Ignacio Villarroel. (Foto: Prensa River).

Tras firmar el acuerdo con VISA, Di Carlo afirmó: “Estamos convencidos de que la combinación entre el vínculo que River tiene con su comunidad y la experiencia de Visa dará lugar a propuestas de gran valor. Sumar su innovación y sus soluciones a esa cercanía traerá nuevas oportunidades para nuestros socios, hinchas y todo el público que disfruta del Estadio, ya sea en un partido o en un recital.”.

Así comunicó River la incorporación de VISA

El club emitió un comunicado oficial: “Visa se convirtió en sponsor oficial del Club Atlético River Plate hasta 2031, en el marco de una alianza que combina beneficios exclusivos, hospitalidad, presencia de marca y la incorporación de tecnología para optimizar las experiencias de pago.

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Este acuerdo acompaña la evolución de River como uno de los principales espacios para espectáculos deportivos y musicales en la región y el mundo, impulsando experiencias que integran innovación, conectividad y nuevas formas de interacción para socios, hinchas y espectadores.

La firma del contrato se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Monumental y del lado de River estuvieron presentes Stefano Di Carlo (Presidente) e Ignacio Villarroel (Vicepresidente), mientras que de Visa participó Gabriela Renaudo (Group Country Manager para Cono Sur). Las partes destacaron el valor de impulsar la innovación en torno a las experiencias en el Estadio, desarrollando beneficios y propuestas de valor diferenciadoras.

Entre los aspectos destacados del acuerdo se encuentra la implementación de tecnología Visa, como la incorporación de pagos NFC en puntos de venta del Monumental y soluciones digitales como Click to Pay, tokenización y autenticación biométrica, aplicadas a experiencias como la compra de tickets, gastronomía, estacionamiento, cuota social y merchandising oficial.

Asimismo, Visa contará con presencia de marca en distintos espacios del Estadio, River Camp y canales oficiales del Club, acompañada de activaciones, contenidos y comunicaciones dirigidas a la comunidad riverplatense”.

DATOS CLAVE

  • Visa firmó un acuerdo comercial con River Plate como sponsor oficial hasta 2031.
  • Stefano Di Carlo participó en la firma del contrato concretada en el Estadio Monumental.
  • El Estadio Monumental incorporará pagos NFC, biometría y soluciones digitales de Visa.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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