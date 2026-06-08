River concretó la llegada de Mauro Arambarri y ya tiene a su segundo refuerzo

Tras fichar a Nicolás Otamendi, en las próximas horas se presentará al mediocampista uruguayo que llega desde Getafe.

Luego de varios días de negociaciones, finalmente River concretó la llegada de Mauro Arambarri. Con el claro objetivo de renovar el plantel heredado, Eduardo Coudet ya tiene a su segundo refuerzo para comenzar el segundo semestre de la temporada 2026, en la que buscará terminar de pulir su idea de juego y que el equipo lo demuestre sobre el campo de juego.

Cabe recordar que Nicolás Otamendi ya firmó su contrato con el Millonario, por lo que ahora se trata de la segunda incorporación desde que arribó el Chacho. Bien se sabe que Stéfano Di Carlo confirmó que harán un mercado de pases agresivo y esa característica ya empieza a percibirse con claridad en el inicio de la ventana de transferencias, que todavía tiene episodios por revelarse.

Mauro Arambarri, durante su estadía en Getafe. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Arambarri será nuevo refuerzo de River. Para continuar con la renovación del plantel, hay acuerdo verbal para que su llegada al conjunto de Núñez se concrete de forma inmediata. En ese sentido, se espera que se haga oficial en las próximas 48 horas, es decir antes del miércoles, tal como es la planificación que piensan desde ambas partes.

Un dato importante a tener en cuenta es que firmará contrato hasta diciembre de 2029, o sea que tendrá vigencia por tres años y medio. Sin embargo, hay que aclarar que el monto total es de 6 millones de dólares ya que finalmente el Millonario compra el 100% del pase y no el 50% como se suponía. Así las cosas, solamente restan detalles burocráticos para su arribo al club.

Mauro Arambarri, durante su estadía en Getafe. (Getty Images)

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El uruguayo nacido en Salto hace 30 años tiene una particularidad y es que su ficha está dividida. El 50% del pase pertenece a Getafe, club en el que actualmente se desempeña, un 30% es de Boston River, a pesar de que nunca vistió dicha camiseta y el 20% restante es de él mismo. Con ese panorama sobre la mesa, River hará una fuerte inversión y se quedará con el mediocampista.

Vale resaltar que el volante supo representar a la Selección de Uruguay tanto en el Sudamericano Sub-20 2015 como en el Mundial Sub-20 de ese mismo año. En la mayor debutó en 2020, aunque nunca ha podido consolidarse en la consideración de Marcelo Bielsa, director técnico que conducirá a La Celeste en la próxima Copa del Mundo.

Mauro Arambarri, durante su estadía en Getafe. (Getty Images)

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Los números de la carrera de Mauro Arambarri

Como futbolista profesional, Mauro Arambarri ha acumulado 23 anotaciones al cabo de 329 compromisos de carácter oficial. La particularidad tiene que ver con que 22 de esos goles se produjeron desde su llegada a Getafe, donde lleva 265 partidos oficiales. Sin embargo, hay que aclarar que nunca salió campeón a nivel clubes.