River espera por Thiago Almada y Ángel Correa: así está el panorama por los fichajes de lujo que pretende

Tras cerrar a Otamendi, el Millonario continúa con su renovación y no baja los brazos en torno a dos figuras de suma jerarquía.

Ya lo anunció Stefano Di Carlo, su presidente: River inició una renovación contundente como consecuencia de los flojos resultados cosechados durante los últimos tiempos y del prácticamente inexistente rumbo futbolístico que reina. Se diagramó un extenso listado de jugadores prescindibles y ya se cerró el arribo de Nicolás Otamendi.

Sin embargo, lejos de conformarse con el experimentado defensor central campeón del mundo con la Selección Argentina, el Millonario va por más. Y así es como se mueve por jugadores como Mauro Arambarri, Giovanni Simeone, Nelson Deossa, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Zaid Romero, Facundo Buonanotte, Lucas Beltrán y compañía.

En ese contexto, hay otros dos futbolistas sumamente rutilantes que cautivan y que generan una fuerte ilusión entre los hinchas de la escuadra del barrio porteño de Núñez: Thiago Almada y Ángel Correa. Sí, dos posibles fichajes que no harían otra cosa que romper el mercado de pases y por los que River no tiene intención de bajar los brazos.

Desde hace días, el equipo conducido por Eduardo Coudet avanza por el volante ofensivo de Atlético de Madrid y por el delantero de Tigres de México. No son negociaciones sencillas y representan un contundente desembolso de dinero, pero, en caso de concretarse, le sumarían una cuota considerable de jerarquía al plantel profesional.

River no deja de soñar con Almada

Hace poco más de una semana, tal como adelantó BOLAVIP, tuvo lugar una primera reunión presencial entre el propio Almada, Enzo Francescoli y Agustín Jiménez, su representante. Ese encuentro se dio en el marco de un jugoso ofrecimiento de River por la mitad de la ficha del jugador surgido de las divisiones inferiores de Vélez.

Di Carlo expuso que River es consciente de la suma que implicaría adquirir un porcentaje de Almada, pero también indicó que no le tiene miedo a ese desafío. Por eso, se podrían abonar nada más ni nada menos que 20 millones de euros por la mitad de la ficha del hombre que irá al próximo Mundial con la Selección Argentina.

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BOLAVIP también pudo saber, en las últimas horas, que River hará todo lo posible para finiquitar el desembarco de Almada lo antes posible, incluso antes del debut de La Scaloneta en la Copa del Mundo. Pero la realidad indica que el contexto no es nada sencillo y que las chances de que se resuelva en el corto plazo son realmente escasas.

Thiago Almada, jugador de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Correa, una opción viable y cercana

Paralelamente, la cúpula dirigencial de River fue a fondo por Ángel Correa que, a los 31 años de edad, se transformó en una de las grandes figuras de Tigres y de la Liga MX en general. Por ello es que el combinado norteamericano no le abrirá las puertas tan fácilmente para que concrete su retorno al fútbol argentino, donde ya brilló en San Lorenzo de Almagro.

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De movida, Tigres puso sus exigencias sobre la mesa: los 14 millones de dólares estipulados en la cláusula de rescisión del contrato de Correa. Inmediatamente, River comenzó a negociar para tratar de bajar ese monto, aunque se encontró con un panorama poco flexible de un equipo que no cuenta con grandes necesidades económicas.

Al mismo tiempo, el Millonario inició las conversaciones con el propio Correa, llegando a un acuerdo en pocas horas, a tal punto que, entre el club y el jugador, ya está todo pactado para que se concrete la transferencia. De este modo, el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, percibiría en River lo mismo que cobra en México.

DATOS CLAVE

20 millones de euros costaría la mitad de la ficha de Thiago Almada.

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14 millones de dólares exige Tigres por la cláusula de rescisión de Ángel Correa.