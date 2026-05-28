River avanzó por Thiago Almada: reunión con Enzo Francescoli y su representante

El Millonario continúa trabajando para reforzarse con el volante de la Selección Argentina de cara al próximo mercado de pases.

River terminó su semestre y profundizó los trabajos relacionados con el próximo mercado de pases. En ese contexto, el elenco Millonario sigue moviéndose para finiquitar refuerzos de jerarquía y uno de los principales apuntados es Thiago Almada, volante ofensivo de la Selección Argentina que se prepara para disputar el Mundial 2026.

Tras llegar a un acuerdo de palabra por otro hombre de La Albiceleste como Nicolás Otamendi, la cúpula compuesta por Enzo Francescoli, Pablo Longoria, Stefano Di Carlo y Eduardo Coudet intensificó la planificación para buscar más incorporaciones. Y el nombre propio de Almada, que ya llevaba semanas sonando, volvió a aparecer en el centro de la escena.

Así las cosas, en las últimas horas existió una reunión entre el propio futbolista surgido de las divisiones inferiores de Vélez, el mencionado Francescoli y Agustín Jiménez, su representante. Se trató del primer encuentro cara a cara entre las partes implicadas, lo que se traduce en un claro avance y en un gesto de buena predisposición.

Thiago Almada celebrando un gol en Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

Actualmente, Almada, de 25 años de edad y con pasado también en Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon, se encuentra integrando el plantel profesional de Atlético de Madrid, donde tiene contrato por cuatro temporadas más. Sin embargo, el oriundo de Fuerte Apache no está del todo cómodo en el Colchonero.

Durante la última campaña, el 14 veces internacional con la Selección Argentina no encontró su mejor forma en el equipo comandado estratégicamente por Diego Simeone. Eso, sumado a que no tuvo el rol protagónico que pretendía, generó que Almada vea con cada vez mejores ojos la chance de cambiar de aires en esta ventana de transferencias.

Publicidad

En cuanto a los detalles relacionados con las condiciones sobre las cuales River pretende sellar la incorporación de Almada, Olé informó que la idea es desembolsar la imponente suma de 20 millones de euros por el 50% del pase del jugador. Además, para tentarlo, se planea ofrecerle un contrato similar al que percibe en Europa.

Los otros apuntados por River

Además del ya cerrado Otamendi y del apuntado Almada, River se mueve por otros jugadores como Nelson Deossa, Zaid Romero, Agustín Canobbio, Giovanni Simeone, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán y Ángel Correa, entre otros.

Los números de Thiago Almada

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Thiago Almada ha logrado diagramar 59 anotaciones y 44 asistencias al cabo de 269 compromisos de carácter oficial a nivel de clubes.

Publicidad

¿Cuánto pagó Atlético de Madrid por Almada?

En julio de 2025, Atlético de Madrid desembolsó 40 millones de euros por los servicios de Thiago Almada. A su vez, el jugador cuenta con un contrato vigente con dicha entidad de la capital española hasta el 30 de junio de 2030.

DATOS CLAVE

Thiago Almada tuvo una primera reunión cara a cara con dirigentes de River Plate.

40 millones de euros es lo que pagó Atlético de Madrid por Thiago Almada en julio de 2025.

Publicidad