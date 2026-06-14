River hoy: buscar a Rivero desde Europa, Tucu Correa dijo que estuvo cerca y precios de TLM

Todas las novedades del Millonario de este domingo 14 de junio, con el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 14 de junio de 2026, con los jugadores de vacaciones y el armado del plantel de cara al segundo semestre como eje central. Lautaro Rivero interesa en un importante club de España, Ángel Correa se acerca cada vez más, Joaquín Correa afirmó que estuvo cerca de llegar a Núñez y los precios de Tu Lugar en el Monumental.

Lautaro Rivero interesa en España

En River se vienen salidas masivas en este mercado de pases. La intención del club es dejar salir a unos 15 futbolistas, pero no todos se irán de la misma manera. Lautaro Rivero no respondió como se esperaba, pero tiene potencial y el Millonario no lo dejará ir fácilmente. En las últimas horas apareció Real Sociedad como un posible destino. Si bien todavía no hubo una oferta formal, los vascos estarían dispuestos a hacerla.

Lautaro Rivero. (Foto: Getty).

Ángel Correa, cada vez más cerca

Uno de los principales apuntados por la dirigencia de River es Ángel Correa, el delantero de 31 años que se desempeña en Tigres de México. Por pedido expreso del ‘Chacho’, ya movieron fichas y avanzaron para que se convierta en el tercer refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada.

Según pudo saber Bolavip, River logró un intercambio positivo con el representante del campeón del mundo en Qatar 2022, por lo que ahora negocian con la dirigencia de Tigres para poder comprar su pase sin necesidad de abonar la cláusula de rescisión, que es de 15 millones de dólares.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

Publicidad

Tucu Correa dijo que estuvo cerca de jugar en River

A sus 31 años, Joaquín Correa pasó por algunos de los equipos más trascendentes del mundo. Actualmente se encuentra en Botafogo, pero supo vestir las camisetas de Inter de Milán, Lazio, Olympique Marsella y Sevilla. El Tucu se formó en Estudiantes y recientemente confesó que estuvo cerca de volver al fútbol argentino para jugar en River.

En el clásico juego que propone a modo de ping pong el youtuber Ezzequiel, Joaquín Correa reveló que estuvo cerca de jugar en el Millonario y aclaró que no fue hace mucho tiempo. Cabe destacar que Marcelo Gallardo pidió por él en más de una oportunidad.

Joaquín Correa con la casaca de la Selección. (Foto: Getty).

Publicidad

Por otro lado, el Tucu afirmó que toda su familia es de River, aunque dejó en claro que su corazón está en Estudiantes, club que lo formó en sus Divisiones Inferiores. Además, el atacante le tiró un dardo a Boca en la clásica pregunta de Ezzequiel respecto a qué es peor, si descender o perder una final de Libertadores contra el máximo rival y allí Correa no dudó: perder la final.

Tu Lugar en el Monumental: precios

River informó el pasado viernes: “Desde ahora y hasta el lunes 29 de junio a las 20, los socios con TLM que cumplieron con las reglas de asistencia podrán renovar su abono conservando la misma ubicación para el torneo que comenzará a fines de julio. Todo el procedimiento se realiza a través de RiverID”.

LOS PRECIOS:

Sivori / Centenario baja: $0

Sivori / Centenario alta: $128.000

San Martín / Belgrano alta: $259.000

San Martín / Belgrano baja: $889.000 / $1.018.000

San Martín / Belgrano media: $1.105.500

Publicidad

Los socios de River ya pueden renovar sus abonos. (Foto: @RiverPlate).

DATOS CLAVE