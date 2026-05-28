Eduardo Coudet sobre el penal de Lautaro Rivero vs. Belgrano: ”Sostengo que no fue”

El Chacho habló por primera vez de lo que fue la jugada que cambió la final con Belgrano.

Aunque River este miércoles jugó por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Blooming, en el Monumental todavía flotaba el espectro de la polémica derrota que sufrieron los de Eduardo Coudet frente a Belgrano por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina.

De hecho, en la previa del encuentro con el equipo boliviano varios de los jugadores fueron reprobados por el público presente en la cancha, al momento de ser mencionados por los altoparlantes, señal del disconformismo generalizado del hincha de River por lo que fue el rendimiento en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

No obstante, algunos, como el propio Eduardo Coudet, apuntan principalmente al penal por mano de Lautaro Rivero sancionado por Yael Falcón Pérez (quien tomó una decisión tras revisar la acción en las pantallas del VAR) como el factor que en definitiva cambió el desenlace, dado que hasta ese momento River ganaba 2 a 0.

“Sigo sosteniendo que para mí no es penal. Es imposible de manera natural… El análisis es que bajó el hombro. Es interpretación, ya no podemos hacer nada, pero lo quiero decir también. Siempre tiene que haber un culpable, soy la cabeza visible y autocrítica hago siempre”, opinó por primera vez al respecto el Chacho, que del Kempes se retiró sin hablar y que aprovechó el post con el Blooming, ya más calmo por el paso de los días, para referirse al tema.

"PROBALO CON UN AMIGO Y SI NO BAJÁS EL HOMBRO TE DOY UN PREMIO"



El Chacho Coudet opinó sobre la jugada de la mano de Lautaro Rivero en la final del Torneo Apertura.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/4Zij4Vp217 — DSPORTS (@DSports) May 28, 2026

Los jugadores más silbados por los hinchas de River

La previa del partido con Blooming dejó en evidencia el sentir de los hinchas de River con algunos jugadores del plantel de Eduardo Coudet por lo que fue su rendimiento en el último semestre, en el que si bien el equipo llegó a la final del Torneo Apertura 2026 y clasificó a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, también es cierto que el Millonario perdió el Superclásico con Boca y la mencionada definición ante Belgrano de Córdoba.

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De ahí que el público presente en el Monumental hiciera su descargo con Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Giuliano Galoppo, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Maximiliano Salas y Ian Subiabre, todos abucheados al momento de ser mencionados por la voz del estadio.

En contrapartida, Santiago Beltrán, Tomás Galván, Franco Armani, Fausto Vera y los juveniles que integraron la lista de convocados para el último compromiso de la fase de grupos de la Copa Sudamericana fueron aplaudidos.

En síntesis

Eduardo Coudet afirmó que no fue penal la mano cobrada al jugador Lautaro Rivero.

afirmó que no fue penal la mano cobrada al jugador Lautaro Rivero. El árbitro Yael Falcón Pérez cobró el penal tras revisar las pantallas del VAR.

cobró el penal tras revisar las pantallas del VAR. El hincha de River abucheó a Fabricio Bustos y seis jugadores más en el Monumental.